مترجعش تندم وتقول معرفش”.. حبس وغرامة 1000 جنيه لأصحاب بطاقات الرقم القومي في هذه الحالات|| شوف نفسك منهم ولا لا

وفقا لقانون الأحوال المدنية قامت وزارة الداخلية المصرية بتحديد بعض العقوبات والغرامات المالية التي قد تصل الى 1000 جنية مصري على عدد من حاملي بطاقات الرقم القومي، لهذا يرغب الكثير من المواطنين معرفة المخالفات التي تستدعي إلى فرض هذه العقوبات وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

غرامات وعقوبات البطاقة الشخصية

يبحث عدد كبير من المواطنين الذين يمتلكون بطاقات الرقم القومي عبر محرك البحث جوجل عن غرامات مخالفات بطاقة الرقم القومي التي أعلنت عنها وزارة الداخلية َفقا لقانون الأحوال المدنية والتي جاءت على النحو التالي:

يفرض على المواطن دفع غرامة مالية تقدر بنحو 100 جنيه مصري في حالة عدم قيامه بتحديث بيانات البطاقة إذا قام بتغيير المهنة او الحالة الاجتماعية.

يقوم المواطن دفع غرامة مالية تقدر قيمتها 50 جنيه مصري في حالة تأخره عن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد.

يفرض على المواطن غرامة مالية وكذلك الحبس وهذا عند استخدام المواطن بطاقة الرقم القومي المنتهية في الجهات الحكومية.

حبس سنة ودفع غرامة مالية 1000 جنية بسبب البطاقة الشخصية

حذر قانون الأحوال المدنية المواطنين الذين يحملون البطاقة الشخصية من القيام ببعض المخالفات التي قد تعرضهم إلى الحبس لمدة سنة ودفع غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى 1000 جنية مصري، حيث أوضح القانون أنه يجب على المواطن عند بلوغه عمر 15 عاما الإسراع من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي حتى لا يتعرض إلى دفع الغرامة المالية التي تبلغ قيمتها 100 جنية مصري بالإضافة إلى سرعة التوجه إلى استخراج بطاقة شخصية جديدة في حالة فقدها حتى لا يقوم بدفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 50 جنية مصري.