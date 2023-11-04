عربي و دولي
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 ملفات pdf عبر منصة مظلتى spa.gov.iq
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 ملفات pdf عبر منصة مظلتى spa.gov.iq
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فمع إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الوجبة السادسة من برنامج الرعاية الاجتماعية أصبحت عمليات البحث عن قائمة المستفيدين من هذه الرعاية أكثر انتشارًا وأهمية في الوقت الحالي يهدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف محافظات العراق وتوفير الدعم الاجتماعي والمالي لهم.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
تأتي الرعاية الاجتماعية كجزء من جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تركز على تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص متساوية للجميع إن البحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يعتبر خطوة مهمة للأفراد الذين يحتاجون إلى الدعم لضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والمالية.
تعد الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة مصدرًا للتحسين في الظروف المعيشية والمعنوية للمواطنين العراقيين وتسعى الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم لهم من خلال هذا البرنامج يشجع الأفراد على التواصل مع الوزارة ومتابعة إعلاناتها الرسمية لمعرفة المزيد حول كيفية التقديم والاستفادة من الرعاية الاجتماعية.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 pdf
لاستخراج كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يجب اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة على النحو التالي:
- البداية تكون بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية المخصصة للخدمات الاجتماعية في العراق.
- بمجرد دخولك إلى الموقع ابحث عن القسم المخصص للرعاية الاجتماعية واضغط عليه.
- ستظهر لك قائمة بالخدمات المتاحة اختر خيار عرض الكشوفات من بينها.
- ستطلب منك إدخال التفاصيل الخاصة بالمستفيد الذي ترغب في البحث عنه مثل رقم الهوية الشخصية.
- بعد إدخال المعلومات المطلوبة اضغط على أيقونة عرض أو بحث حيث سيتم عرض كشوفات المشمولين وقيمة الرعاية الاجتماعية المقدرة بكل سهولة.