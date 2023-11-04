تحميل تطبيق قضيتي هو واحد من التطبيقات الهامة التي شهدت زيادة في عمليات البحث عنها في الفترة الأخيرة يعتبر هذا التطبيق أداة قوية تهدف إلى مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي وتشجيع الدعم للقضية الفلسطينية يتيح التطبيق للمستخدمين التعرف على المنتجات التي تأتي من الاحتلال ومقاطعتها بسهولة.

تنزيل تطبيق قضيتي مقاطعة Qadyaty

تحميل تطبيق قضيتي qadyaty والمشاركة في مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي يجب اتباع الخطوات التالية بعناية:

تأكد من أن هاتفك متصل بالإنترنت ولديك اتصال جيد.

افتح متجر التطبيقات على هاتفك سواء كان ذلك متجر App Store لأجهزة iOS أو Google Play لأجهزة Android.

في شريط البحث في أعلى الصفحة اكتب قضيتي qadyaty واضغط على زر البحث.

ستظهر نتائج البحث، وعند العثور على قضيتي qadyaty اضغط على زر تحميل أو تنزيل لبدء عملية التحميل.

في بعض الأحيان ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب iCloud الخاص بك لتأكيد التنزيل ادخل كلمة المرور بعناية وانتظر حتى يتم تنزيل التطبيق بنجاح.

بعد انتهاء التحميل ستجد رمز التطبيق على شاشة هاتفك. اضغط على هذا الرمز لفتح التطبيق.

ابدأ في استخدام تطبيق qadyaty وتصفح المنتجات التي ترغب في مقاطعتها والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

تطبيق قضيتي