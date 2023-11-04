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رابط تنزيل تطبيق قضيتي مقاطعة Qadyaty لمعرفة المنتجات الداعمة لإسرائيل ومقاطعتها
تحميل تطبيق قضيتي هو واحد من التطبيقات الهامة التي شهدت زيادة في عمليات البحث عنها في الفترة الأخيرة يعتبر هذا التطبيق أداة قوية تهدف إلى مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي وتشجيع الدعم للقضية الفلسطينية يتيح التطبيق للمستخدمين التعرف على المنتجات التي تأتي من الاحتلال ومقاطعتها بسهولة.
تنزيل تطبيق قضيتي مقاطعة Qadyaty
تحميل تطبيق قضيتي qadyaty والمشاركة في مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي يجب اتباع الخطوات التالية بعناية:
- تأكد من أن هاتفك متصل بالإنترنت ولديك اتصال جيد.
- افتح متجر التطبيقات على هاتفك سواء كان ذلك متجر App Store لأجهزة iOS أو Google Play لأجهزة Android.
- في شريط البحث في أعلى الصفحة اكتب قضيتي qadyaty واضغط على زر البحث.
- ستظهر نتائج البحث، وعند العثور على قضيتي qadyaty اضغط على زر تحميل أو تنزيل لبدء عملية التحميل.
- في بعض الأحيان ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب iCloud الخاص بك لتأكيد التنزيل ادخل كلمة المرور بعناية وانتظر حتى يتم تنزيل التطبيق بنجاح.
- بعد انتهاء التحميل ستجد رمز التطبيق على شاشة هاتفك. اضغط على هذا الرمز لفتح التطبيق.
- ابدأ في استخدام تطبيق qadyaty وتصفح المنتجات التي ترغب في مقاطعتها والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.
تطبيق قضيتي
- يهدف التطبيق إلى توفير معلومات شاملة للمستخدمين حول البدائل المحلية والمستدامة للمنتجات التي يتم مقاطعتها يتيح للمستخدمين العثور بسهولة على منتجات محلية يمكن استخدامها كبدائل للمنتجات التي يتم مقاطعتها.
- يساهم التطبيق في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع استخدام المنتجات المحلية ودعم المزارعين والحرفيين المحليين هذا يعزز التنمية المستدامة في فلسطين.
- يعد هذا التطبيق أداة حيوية لدعم مبادرة المقاطعة للتصدي للاحتلال الإسرائيلي والضغط من أجل حقوق الإنسان والعدالة في فلسطين.
- يتيح التطبيق التواصل والتنسيق بين المشاركين في الحملة بشكل سهل وفعال يقدم معلومات سهلة الوصول لتشجيع التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.
- يشجع التطبيق المستخدمين على دعم العدالة وحقوق الإنسان في فلسطين والمساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي يمكن للمستخدمين الانضمام إلى حملة المقاطعة والعمل نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة في المنطقة.
- يمكن للتطبيق أن يشمل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وأيضًا مقاطعة الشركات التي تدعم هذا الاحتلال هذا يتيح للمستخدمين فرصة أكبر للمساهمة في حملة المقاطعة.