زيادة رواتب المتقاعدين 100 دينار عراقي 2023 والشروط المطلوبة عبر موقع وزارة المالية

زيادة رواتب المتقاعدين 100 دينار عراقي 2023، يبحث الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة عن قيمة الزيادة الجديدة لرواتب المتقاعدين حسب ما صرحت مجلس الوزراء العراقية، كما حددت الحكومة مواعيد صرف الرواتب بالزيادة الجديدة والمقدمة لكن لم يحصل الجميع من المتقاعدين على تلك الزيادة لأن هناك شروط أساسية تم وضعها من قبل مجلس الوزراء وحالة مطابقة الشرط بشكل كامل يتم إجراء فحص على حالة المواطن ثم يتم ضم اسمه ضمن الفئة التي يحق لها الزيادة، حيث جاء قرار إضافة زيادة الرواتب للمتقاعدين ضمن الخطة الجديدة التي تسعى إليها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة لدى الفئة المتعففة ورفع العبء عنهم في تلك الفترة الصعبة، اليوم نستعرض لحضراتكم عبر موقعنا البديل تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين 100 دينار عراقي 2023.

زيادة رواتب المتقاعدين 100 دينار عراقي 2023

خلال المؤتمرات الأخيرة التي عقدت بين مجلس الوزراء ومجموعة من المسؤولين تم الإعلان عن صرف زيادة جديدة للمتقاعدين والتي تصل قيمتها 100 دينار عراقي، وأكدت مجلس الوزراء أن إجمالي المستفيدين من زيادة الرواتب 100 دينار وصل عددهم نحو مليون و 600 متقاعد، كما صرح رئيس هيئة التقاعد ماهر حسين رشيد بأن عملية صرف المستحقات تكون بداية كل شهر، وتم صرف الزيادة الأولى 100 دينار يوم الأحد الموافق 1 من أكتوبر الماضي 2023، وأشارت بعض المصادر المسؤولة أن إجمالي الدعم المقدم للمتقاعدين وصل نحو 164 ملياراً و295 مليون دينار شهرياً، ويمكن للمواطن الذي وصل إلى سن التقاعد البدء في إجراءات صرف الرواتب من خلال زيادة الموقع الرسمي وزارة المالية العراقية.

شروط الاستحقاق من رواتب المتقاعدين زيادة 100 دينار