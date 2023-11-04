موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 الدفعة التاسعة للرجال والإناث والشروط المطلوبة عبر موقع وزارة الداخلية

حالة من البحث المكثف من قبل الخريجين من الجنسين رجال ونساء عن موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 التي تعتبر ضمن أهم الفرص التعليمية التي ينتظرها الكثير من الطلاب، كما تعتبر عملية التسجيل في معهد معاوني الأمن هي الدفعة التاسعة للعام الدراسي الجديد، يسهم الطلاب بالالتحاق بالمعهد لما ينتظرهم من مستقبل جيد يضمن لهم وظيفة مرموقة بعد التخرج مباشرةً، كما يتم قبول التسجيل بدايةً من العدادية، واليوم سوف ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024

تم إصدار قرار رسمي معتمد أن عملية التسجيل في معهد معاوني الأمن يكون بدايتاً من اليوم السبت الموافق 4 من نوفمبر الجاري 2023 وأكدت وزارة الداخلية أن عمليات التسجيل من المقرر أن تكون لمدة شهر من الآن أي حتى يوم الخميس الموافق 7 من ديسمبر المقبل، وخلال تلك الفترة تتيح الوزارة فرصة سحب كراسات التسجيل وتم الإعلان خلال الساعات الماضية عن ضوابط وشروط التسجيل للرجال والإناث،وسوف يتم استقبال طلبات التقديم بشكل إلكتروني عبر الإنترنت من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية ويتم استقبال الطلبات من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2.30 عصراً.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024