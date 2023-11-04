“متخليش التاجر يضحــك عليك”.. اعرف نصيبك من الزيت+الرز+السكر اسعار السلع التموينية في نوفمبر برخص التراب 2023

فئة كبيرة من المواطنين المصريين من الأشخاص الحاملين للبطاقات التموينية يستفيدون من الدعم المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية على السلع الغذائية والخبز، ومنه فقد فقد حددت الوزارة نصيبة كل فرد من الأفراد المقيدين في البطاقة ومن خلال السطور القليلة المقبلة سوف نتعرف على نصيب كل فرد في البطاقة وفقا لما حددته الوزارة.

نصيب أربع أفراد من التموين

يرغب حاملي البطاقات التموينية معرفة نصيب أربعة أفراد مقيدين في البطاقة، لذا فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية حددت نصيب الفرد الواحد في البطاقة حيث يحصل على 2 كيلو من السكر وبذلك يصبح نصيب 4 أفراد من السكر هو 8 كيلو سكر شهريًا، وبالنسبة للزين فتن من حق الفرد هو الحصول على زجاجة زيت واحدة بوزن 800 مل، لذا فإن نصيب أربعة أفراد هو 4 زجاجات من الزيت.

قيمة دعم الفرد في التموين

وفقًا لما أعلنت عنه الوزارة أن بلغ عدد حاملي بطاقات التموين حوالي 23 مليون بطاقة ومقيد بها 64 مليون فرد هم من يستحقون ويستفيدون من دعم التموين على السلع الغذائية والخبز في مختلف محافظات الجمهورية، وقد بلغت قيمة دعم البطاقة للفرد الواحد في التموين مبلغ قدره 50 جنيها شهريًا بالإضافة إلى 4 أرغفة يوميًا من الخبز، وعند إضافة فرد خامس أو سادس على بطاقة التموين فإن قيمة الدعم لهم تبلغ فقط 25 جنيها وعدد 5 أرغفة خبز يوميا.

طريقة الحصول على بطاقة تموين 2023

يرغب عدد كبير من الأشخاص في عمل بطاقة تموين للحصول على الدعم الخاص بحالي بطاقات التموين المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية على السلع الغذائية والخبز، وللحصول على هذا الدعم عليك استخراج بطاقة تموين فقط من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنا، اضغط على كلمة تموين، ادخل رقمك القومي الموجود على البطاقة المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له ثم اكتب اسمك كاملًا، اضغط على بند تسجيل بطاقة التموين، ادخل البيانات التي يطلبها الموقع مثل المحافظة التابع لها واسم أقرب بقال تموينى وعنوان السكن، بعد ذلك عليك دفع مبلغ مالي قدره 5 جنيهات فقط خدمة توصيل البطاقة للمنزل.