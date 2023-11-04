نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023، نلاحظ أن الطلاب وأولياء الأمور يبذلون جهد كبير من أجل الوصول إلى الأخبار الجديدة لمعرفة موعد اعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث، منحت وزارة التربية والتعليم العراقية فرصة ذهبية للطلاب من جميع المراحل التعليمية الشهادات وصفوف النقل، وهي إجراء اختبارات الدور الثالث لكي يحقق الطالب ما يريده ويصل إلى درجات النجاح التي يرغب فيها للإنتقال لمرحلة تعليمية جديدة.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن فترة الامتحانات تسير بشكل مستقر وتم وضع ضوابط أمنية وإجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على سلامة الطلاب داخل اللجان، وهذا يجعل الطلاب يؤدون الاختبارات بشكل أفضل دون الشعور بأي قلق أو توتر مما ترتفع معدلات النجاح وهذا هو المتوقع ، خلال الفقرات التالية من المقال نستعرض لكم نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

تم تسجيل حضور عدد كبير من الطلاب في اختبارات الدور الثالث لأن هناك بعض الطلاب كانت تنتظر تلك الفرصة بفارغ من الصبر بعد فقد الأمل في النجاح للعام الجاري، لكن أعادت وزارة التربية والتعليم العراقية بريق من الأمل للطلاب كي يجتهدون و يعوضون الدرجات المفقودة في الدور الأول والدور الثاني من الاختبارات.

منذ عدة أيام قليلة أنهى الطلبة والطالبات من جميع محافظات العراق اختبارات الدور الثالث للصف السادس الابتدائي، وتتم الآن أعمال التصحيح ورصد الدرجات وفور الانتهاء تعلن الوزارة عن موعد اعتماد النتائج ثم رفعها إلكترونياً ومن المتوقع أن يتم إعلان هذا الخبر خلال الساعات القليلة القادمة.

لينك استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث العراق 2023

لمعرفة النتائج بشكل سريع وبدون الذهاب للمدرسة عليكم اتباع الخطوات التالية