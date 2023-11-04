الفراخ بكام النهاردة؟.. أسعار الدواجن في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023

شهدت أسعار الدواجن حالة من الإستقرار عقب قرار البنك المركزي بشأن تثبت سعر الفائدة الذي انعقد يوم الخميس الماضي، حيث إن سعر الفراخ يتغير سعرها من محافظة إلى أخرى، مما يصل سعرها إلى المستهلك بضعف التكلفة نظرًا لعمليات النقل والمواصلات، إضافة إلى أن سعر اليوم ثبات ولم يحدث فيه أي تغيير، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

جاءت أسعار الدواجن في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، وفقًا للنحو التالي:-

وصل سعر الفراخ البيضاء لتُسجل 77 جنيهًا.

إضافة إلى أن سعر الفراخ الساسو بلغت قيمتها من 100 إلى 105 جنيهًا.

إضافة إلى أن سعر كيلو الأمهات البيضاء استقر سعرها عند 65 جنيهًا.

هذا وأن سعر الأمهات البلدي بلغ الكيلو فيها إلى 70 جنيه.

كما وصل سعر الفراخ البلدي في تعاملات اليوم عند سعر 115 جنيهًا.

في حين سجل سعر البلدي الأحمر 115 جنيهًا.

أسعار أجزاء الفراخ في تعاملات اليوم

تختلف أسعار أجزاء الفراخ في بداية تعاملات اليوم السبت، لتكون على النحو الأتي:-

بلغ كيلو البانية عند سعر 195 جنيهًا.

في حين وصل سعر أوراك الفراخ ليُسجل نحو 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

إضافة إلى أن كيلو الصدور وصل سعرها عند 85 جنيهًا.

كما أن سعر كيلو الدبابيس بلغ قيمته 85 جنيهًا.

بينما بلغ كيلو الأجنحة عند سعر 55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

ومن أجل معرفة أسعار الكتاكيت في تعاملات اليوم، عليك اتباع الأتي:-