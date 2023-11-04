رابط قرعة حج 2024 وآخر موعد للتسجيل عبر موقع وزارة الداخلية

رابط قرعة حج 2024 التي يتساءل عنها فئة كبيرة من المواطنين بجمهورية مصر العربية، كما يهتم المواطنين بالبحث عن اخر موعد للتسجيل وما هو الضوابط والشروط الأساسية التي تضمن للمتقدم قبول الطلب، منذ فترة قصيرة صرحت وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية عن فتح باب التسجيل في قرعة الحج لموسم 2024-1445، حيث قام بالتسجيل عدد كبير من المواطنين لأنه فرصة مميزة لن تأتي إلى مرة واحدة في العام، وتكون تكلفة الحج أقل كثيراً من رحلات الحج التابعة للشركات والفنادق، تابعوا السطور التالية لهذا المقال لمعرفة رابط قرعة حج 2024.

رابط قرعة حج 2024

عملية التسجيل على القرعة تتم بهذه الطريقة

الضغط على هذا الرابط البوابة المصرية الموحدة للحج. الضغط على تسجيل طلب الحج. الضغط على موافقة ثم التالي. إدخالف الرقم القومي ورقم المصنع. رمز التحقق. الضغط التالي. اختيار المرافقين ويجب أن تكون بصلة قريبة جداً. الضغط على تأكيد الطلب. حدد الدفع وإرسال الطلب. ولمعرفة النتيجة إدخال الرقم القومي ورقم المصنع وكود التحقق والضغط على بحث.

قرعة الحج وزارة الداخلية لموسم 2024-1445

بدأ التسجيل الفعلي لقرعة الحج 2024 يوم السبت الموافق 21 من أكتوبر الماضي 2023 على أن تستمر عملية التسجيل حتى بعد الغد الاثنين الموافق 6 من نوفمبر الجاري 2023، والجدير بالذكر أن تسجيل قرعة الحج تتم بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، كما أتاحت الوزارة عدة طرق للتسجيل في قرعة الحج من خلال مديريات الأمن ومن خلال أقسام الشرطة أو عن طريق الاتصال بخدمة مجلس الوزارة من أي تليفون أرضي على الرقم التالي 27983000 – 02 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، وأشارت الوزارة أن فور اعلان النتائج على المواطن إنهاء الإجراءات وتجهيز جواز السفر والتوجه لمديريات الأمن وتقدم المستندات الورقية مع نسخة PDF من نتائج القرعة التي يحصل عليها المتقدم من خلال موقع وزارة الداخلية.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2024