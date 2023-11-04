“مبارك عليكم” 100 الف دينار زيادة في رواتب المتقاعدين 2023 العراق …رابط الاستعلام برقم الهوية grsia.gov.qa

100 الف دينار زيادة في رواتب المتقاعدين 2023 العراق، بعدما أعلنت وزارة المالية العراقية عن عن زيادة رواتب المتقاعدين في شتى القطاعات، بعد أن تم الموافقة من قبل الهيئة العامة للتقاعد على اضافة 100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين ليتمكنوا من تحسين أوضاعهم المادية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عدد من المواطنين بالعراق، ومن خلال هذا المقال دعونا نستعرض معكم موعد اضافة 100 ألف دينار في رواتب المتقاعدبن 2023 العراق.

موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023

وكانت الهيئة العامة للتقاعد قد أعلنت عن الموعد الرسمي لتطبيق الزيادة على رواتب المتقاعدين والتي قدرت بـ 100 ألف دينار عراقي، على الأشخاص الذين انطبقت عليهم الشروط المعلن عتها، وذلك في نوفمبر الجاري وتستعد جميع الهيئات لتطبيق قرار الزيادة .

وأشار مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد أن الزيادة المقررة على رواتب المتقاعدين هي 100 ألف دينار عراقي،سوف يتم صرفهم للأشخاص الذي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الهيئة العامة للتقاعد وهم الذين يتقاضون مليون دينار قبل استقطاع الورثة، والذي يبلغ عددهم حوالي 600 ألف متقاعد في شتى المحافظات العراقية ، وأكد المصدر إلى أن سوف يتم صرف زيادة وقدرها حوالي ما يقرب 164 مليار دولار و 295 دينار عراقي، وإليكم الأوراق والمستندات المطلوبة …

المستندات المطلوبة لصرف رواتب المتقاعدين