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Pdf الآن تحميل أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي عبر موقع الوزارة 2023
Pdf الآن تحميل أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي عبر موقع الوزارة 2023
يمكن الحصول في الوقت الحالي على طريقة تحميل أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي حيث يرغب العديد من المواطنين العراقيين التعرف على الطريقة الصحيحة من أجل الحصول على نتائج أسماء المقبولين مبدئياً في صفوف الجيش العراقي بصفة جندي وهناك العديد من الشروط والأحكام المطلوبة للموافقة على دخولهم التطوع الرسمي في الوزارة لذلك سوف نوضح للجميع أهم الشروط والأحكام المطلوبة من أجل الالتحاق في وزارة الدفاع العراقية.
Pdf الآن تحميل أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي 2023
هناك بحث عن نتائج أسماء المقبولين في صفوف الجيش العراقي بصفة جندي حيث يرغب العديد التعرف على النتيجة النهائية لاتحاق في الجيش العراقي وقد وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر كما يمكن تحميل كشوفات المقبولين كما يلي بكل التفاصيل المتعلقة بها كالآتي:
- عليك في البداية الدخول على موقع وزارة الدفاع العراقية.
- ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب أسماء المقبولين في صفوف الجيش العراقي.
- بعد ذلك عليك اختيار تعبئة نموذج الطلب وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- اختيار تحميل كشوفات نتائج أسماء المقبولين في صفوف الجيش العراقي بصفة جندي.
- ثم اختيار الاسم المراد البحث عنه.
ما هي شروط قبول أسماء المقبولين في صفوف الجيش 2023
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
- لابد من توفير إثبات التأهيل والتدريب العسكري في دولة العراق.
- إثبات سلامة الجسم من أي أمراض أو إعاقة جسدية أو نفسية للموافقة على الطلب.
- لابد من إرسال الطلب وسوف يتم الرد بالموافقة في حالة توفير جميع الالتزامات المطلوبة لدى وزارة الدفاع العراقية.