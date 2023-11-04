هنا الآن تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة لجميع المحافظات العراقية عبر منصة مظلمتي 2023
هنا الآن تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة لجميع المحافظات العراقية عبر منصة مظلمتي 2023
يمكن الوقت الراهن تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة لجميع المحافظات العراقية حيث وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق كذلك يمكن الحصول على تلك النتائج من خلال موقع الوزارة أو من خلال موقع مظلمتي المخصصة لإعلان نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة لذلك سوف نوضح في السطور التالية أهم الضمانات اللازمة للحصول على أسماءهم في جميع المحافظات العراقية.
رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة لجميع المحافظات العراقية 2023
يرغب العديد من المواطنين العراقيين التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة لذلك وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أراضي العراق خدمة تحميل أسماء المقبولين في الوجبة السادسة لجميع المحافظات العراقية حيث يمكن تحميلها بالكامل ثم البحث على اسم المتقدم بكل سهولة لذلك سوف نوضح للجميع اليوم كيفية تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق كما يلي:
- يجب في البداية الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلمتي.
- ثم بعد ذلك إختيار من القائمة الرئيسية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- ثم إختيار الوجبة المطلوبة سواء كانت الوجبة السادسة أو الوجبة التاسعة.
- بعد ذلك عليك تحميل جميع أسماء المشمولين أو المقبولين.
- ثم بعد ذلك البحث على اسم المتقدم داخل دولة العراق.
ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
- لابد من أن يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية.
- يمتلك البطاقه الشخصية في دوله العراق.
- كذلك يجب تحديد أو إثبات الدخل الشهري لأنه مخصص لذوي الدخول المنخفضة.
- يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد فقط لا غير.
- كذلك يجب أن يكون المتقدم ضمن الأعمار المحددة لدى وزاره العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.
- يجب توفير جميع المستندات القانونية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.