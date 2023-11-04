ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023 موقع نتائجنا خلال ساعات

تعتبر مرحلة الثالث متوسط من أهم المراحل التي تهم الكثير من الطلاب والطالبات في جميع أنحاء محافظات العراق، حيث إنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهم، إضافة إلى أن هذا الدور جاء كفرصة أخيرة من قبل الوزارة حتى يتمكن كل طالب وطالبة من تحسين مستواهم في الدرجات، ويتمكنوا من التقديم إلى المرحلة الجديدة بكل سهولة، بعد أن تعثروا في الدورين السابقين وهما الأول والثاني، وفي هذا سنكشف لكم كيفية الحصول على النتائج عقب صدورها، من أجل سهولة التقديم في المرحلة المقبلة، كما حددته الوزارة أمام جميع الطلبة.

استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023

هناك طريقتان للقيام بإستخراج نتائج الثالث متوسط الدور الثالث، ومن بينها الطريقة التالية:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم الضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار خدمة الإستعلام عن النتائج.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات الطالب مع تحديد المحافظة والدور التي ينتمي إليه.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

لتتمكن من معرفة جميع النتائج بكل سهولة.

استعلام نتائج الثالث متوسط دور ثالث

والطريقة الثانية هي الإستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا، كما في الخطوات الأتيه:-