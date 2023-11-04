في خلال هذه الأيام تم الإعلان عبر موقع نتائجنا عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث في العراق، حيث تم رفع نتائج 17 محافظة حتى يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، ولا يزال يوجد 5 محافظات لم يتم الإعلان عنها، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الوزارة الرسمي، أو عبر موقع نتائجنا أو بطرق أخرى كما سنتين من خلال مقالنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا

يمكنك الاستعلام عن النتيجة من على موقع نتائجنا وذلك من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع نتائجنا الإلكتروني حرك الصفحة لأسفل. اختر المحافظة، ولكن عليك التأكد من كلمة تم الرفع أمام خانة المحافظة. اضغط تنزيل، سيتم تحميل مِلَفّ النتيجة pdf. ابحث بالاسم، أو برقم امتحان الطالب في المِلَفّ للاستعلام عن النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر موقع الوزارة

ويمكن أيضا الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية العراقية بإتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني اضغط على أيقونة “نتائج الامتحانات”. اختر “نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث”. اختر المحافظة الطالب. اكتب رَقَم الامتحاني للطالب. اضغط على زر “بحث”.

الاستعلام عن النتيجة عبر الهاتف

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر الهاتف من خلال الاتصال بالرقم التالي: 7727777777.

الاستعلام عن النتيجة عبر الرسائل النصية

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر الرسائل النصية من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرَّقَم التالي: 7727777777.

ما المحافظات التي أعلنت نتيجة الصف السادس الابتدائي؟

من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني تم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثالث في عدد 17 محافظة من إجمالي 22 محافظة بيانهم كالتالي:

