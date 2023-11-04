مسلسل الخائن بطولة سلافة معمار النسخة اللبنانية مواعيد العرض والقنوات الناقلة الحب يتحول للانتقام

مسلسل الخائن الذي بدأ يتصدر محركات البحث منذ أن أعلنت شبكة MBC عن البوستر الترويجي الأول لهذا العمل، حيث يعتبر مسلسل الخائن من الأعمال التي ينجذب إليها الجمهور المشاهد وهو النسخة العربية المقتبسة من المسلسل التركي الذي يحمل نفس الأسم، تلعب الدراما اللبنانية خلال هذه الفترة دور مهم جداً وتقوم بضخ العديد من الأعمال الجديدة والمميزة التي تحظى على إعجاب الجمهور المشاهد.

كما أن الخائن يسير بنفس النمط الذي عرض به مسلسل كريستال الذي حصد ملايين المشاهدات وحقق شهرة واسعة للغاية في جميع الدول العربية، الخائن ليس مجرد عمل يشاهده المتابعين أثناء وقت الفراغ للاستمتاع بوقتهم لكنه عمل يحمل العديد من القضايا الهامة التي تحدث في جميع المجتمعات، واليوم عبر السطور التالية من المقال ننشر لكم كافة تفاصيل مسلسل الخائن ابقوا معنا.

مسلسل الخائن

تستعد شبكة mbc1 لنقل مسلسل الخائن بعد انتهاء عرض مسلسل كريستال ومن المقرر ان تنطلق اولى حلقات المسلسل ابتدأً من الأحد الموافق 5 من نوفمبر الجاري 2023، وسوف يعرض المسلسل من الأحد وحتى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية وتم عرض الخائن أيضاً على منصة شاهد بعد العرض بساعة واحدة، كما تشاهدون المسلسل في الساعة 9 مساءً على قناة mbc العراق.

حيث تدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة حول شخص متزوج أعجب بإحدى الموظفات في العمل ويوم بعد يوم وبدأت نظرات الإعجاب تتحول لحب مما يدفعه لخيانة زوجته ويحاول طوال الوقت أن يخفى هذه العلاقة كي لا تشعر زوجته لكن بعد فترة قصيرة لا تعلم زوجته كل شئ ولا تخبره أنها علمت شئ وتدبر كي تنتقم أشد أنتقام وهذا هو جزء كل خائن.

أبطال مسلسل الخائن

يضم العمل كوكبة من ألمع النجوم والنجمات وتأتي قائمة العمل على النحو التالي:.