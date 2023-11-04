أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على الإنترنت عن موعد صرف حساب المواطن الدفعه الجديدة شهر نوفمبر 2023، والتي من المقرر إيداعها في حسابات المواطنين بداية من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، وأشار مصدر مسؤول أن نتائج الأهلية للدورة 72 عن شهر نوفمبر 2023 تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2023، حيث يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن نتائج الأهلية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الاستعلام عن حساب المواطن

حيث يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لعدد كبير من المواطنين ومحدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن حساب المواطن والذي يمكنكم الاستعلام عنه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الصفحة الرسمية لحساب المواطن على الإنترنت .

ثم ادخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

اضغط على ايقونة عرض التفاصيل.

ثم اختر الدفعات .

اضغط على موعد الدفعة”.

موعد صرف حساب المواطن

ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف نتعرف سوياً على موعد حساب المواطن وموعد صرف الدفعة الجديدة.

ادخل على الصفحة الرسمية لحساب المواطن.

ثم ادخل رقم الهوية وكلمة المرور.

اضغط على ايقونة الحساب.

اضغط على عرض التفاصيل.

ثم اضغط على موعد صرف الدفعة الجديدة.

نتائج الأهلية لحساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة في حساب المستفيدين بداية من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الأهلية لحساب المواطن من خلال اتباع الخطوات الآتية: