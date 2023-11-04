أخبار التعليم

تحميل pdf”.. نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 بالرقم الامتحاني عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التعليم العراقية

ahmed.khaledمنذ 57 دقيقة
0
نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث
نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

كثر البحث كثيرا خلال تلك الفترة عن نتائج الصف السادس الإبتدائي للدور الثالث في العراق وذلك حتى يتعرف الطلاب على نتيجتهم بعد أن قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج الصف الثالث الإبتدائي في الكثير من المحافظات وأعلنت أيضا الوزارة بأنها في الوقت الحالي تقوم برفع باقي النتائج لباقي المحافظات العراقية وعملت وزارة التربية العراقية بالتأكيد على الطلاب إن يقوموا بزيارة الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية وذلك من أجل التعرف على نتيجتهم وسوف نوضح خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث من خلال هذا المقال.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

نجد الكثير من الطلاب في الوقت الحالي يشعرون بالقلق وفقا لنتائجهم الخاصة بالصف السادس الإبتدائي وخاصة بعد أن قامت الوزارة بالإعلان عن النتائج في بعض المحافظات مثل الكرخ 3 وواسط وينتظر الكثير من باقي المحافظات نتائجهم وسوف نوضح خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال النقاط التالية.

  • أولا يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.
  • ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على نتائج الصف السادس الإبتدائي الدور الثالث 2023.
  • ثم بعد ذلك يقوم بتحديد المحافظة التي يكون منها.
  • ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على زر التحميل Pdf.
  • سوف يلاحظ ظهور له جميع النتائج والقوائم الخاصة بالمحافظة في الحال.
  • المحافظات التي ظهرت بها نتائج الصف السادس الإبتدائي دور الثالث

نجد أن وزارة التربية العراقية قامت برفع نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث لمحافظات واسط والكرخ 3 ونجد أن باقي المحافظات سوف تتم ظهور نتائجها خلال الأيام القادمة بداية من غدا.

طريقة الحصول على النتيجة من موقع نتائجنا

يوفر موقع نتائجنا نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الثالث للمحافظات العراقية لعام 2023 وسوف نوضح طريقة الحصول على النتيجة من خلال الموقع من خلال الآتي.

  • الدخول على موقع نتائج.
  • ثم يقوم الطالب بالضغط على نتائج الصف السادس الإبتدائي الدور الثالث 2023 .
  • ثم يقوم بكتابة بيانات من الإسم ورقم الجلوس.
  • ثم يقوم بالضغط على استعلام وسوف تظهر له النتيجة في الحال.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
ahmed.khaledمنذ 57 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى