تحميل pdf”.. نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 بالرقم الامتحاني عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التعليم العراقية

كثر البحث كثيرا خلال تلك الفترة عن نتائج الصف السادس الإبتدائي للدور الثالث في العراق وذلك حتى يتعرف الطلاب على نتيجتهم بعد أن قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج الصف الثالث الإبتدائي في الكثير من المحافظات وأعلنت أيضا الوزارة بأنها في الوقت الحالي تقوم برفع باقي النتائج لباقي المحافظات العراقية وعملت وزارة التربية العراقية بالتأكيد على الطلاب إن يقوموا بزيارة الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية وذلك من أجل التعرف على نتيجتهم وسوف نوضح خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث من خلال هذا المقال.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

نجد الكثير من الطلاب في الوقت الحالي يشعرون بالقلق وفقا لنتائجهم الخاصة بالصف السادس الإبتدائي وخاصة بعد أن قامت الوزارة بالإعلان عن النتائج في بعض المحافظات مثل الكرخ 3 وواسط وينتظر الكثير من باقي المحافظات نتائجهم وسوف نوضح خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال النقاط التالية.

أولا يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على نتائج الصف السادس الإبتدائي الدور الثالث 2023.

ثم بعد ذلك يقوم بتحديد المحافظة التي يكون منها.

ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على زر التحميل Pdf.

سوف يلاحظ ظهور له جميع النتائج والقوائم الخاصة بالمحافظة في الحال.

المحافظات التي ظهرت بها نتائج الصف السادس الإبتدائي دور الثالث

نجد أن وزارة التربية العراقية قامت برفع نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث لمحافظات واسط والكرخ 3 ونجد أن باقي المحافظات سوف تتم ظهور نتائجها خلال الأيام القادمة بداية من غدا.

طريقة الحصول على النتيجة من موقع نتائجنا

يوفر موقع نتائجنا نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الثالث للمحافظات العراقية لعام 2023 وسوف نوضح طريقة الحصول على النتيجة من خلال الموقع من خلال الآتي.