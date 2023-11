حكاية روحي فيك بطولة عائشة بن أحمد من مسلسل 55 مشكلة حب الموعد والقنوات الناقلة

حكاية روحي فيك ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب من روايات الكاتب الشهير مصطفى محمود، حيث حقق المسلسل نجاح كبير للغاية وبدأ الجمهور في متابعة الحكايات، وفي كل مرة يتم طرح حكاية جديدة تبهر الجمهور المتابع، اليوم السبت 4 من نوفمبر اسم حكاية روحي فيك يتصدر محركات البحث ويتساءل الكثير من متابعي المسلسل عن مواعيد عرض الحكاية وما أبطال العمل، كل حكاية من المسلسل تتكون من 10 حلقات، تم عرض الحياة الأولى وهي ألفريدو من بطولة الهام شاهين وأحمد فهمي وسوسن بدر، والحكاية الثاني ماتيجي نشوف بطولة هنا شيحا وإسلام جمال والحكاية الثالثة عيشها بفرحة بطولة هبة مجدي وهاني عادل والحكاية الرابعة روحي فيك والتي نوضح لحضراتكم تفاصيلها في التقرير التالي ترقبوا معنا.

حكاية روحي فيك

تدور أحداث حكاية روحي فيك في إطار رومانسي تشويق تجعل الجمهور المشاهد على تعلق دائم بمشاهدة المزيد من الحلقات، حيث يعرض روحي فيك ابتداء من يوم السبت الموافق 5-11-2023 وحتى الأربعاء من كل أسبوع ويتكون حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب من عشرة حلقات فقط وهي الحكاية الرابعة والأخيرة، ويتم نقل الحلقة عبر شاشة ON في تمام الساعة الثامنة مساءً والإعادة في تمام الساعة الثانية صباحاً كما يعرض عبر شاشة قناة ON دراما في الساعة العاشرة مساءً والساعة الخامسة صباحاً و يذاع المسلسل عبر منصة watch it.

أبطال حكاية روحي فيك

عائشة بن أحمد.

محمد كيلاني.

نور محمود.

فراس سعيد.

سمر مرسي.

هلا السعيد.

مؤمن نور.

محمد عبد العظيم.

ريم رؤوف.

سيناريو وحوار أحمد عثمان.

إخراج محمد لطفى.

