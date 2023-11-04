عاجل “قرار وزاري” بشأن زيادة أسعار البنزين اليوم .. بنزيت 92 وصل لـــ 12 جنية !

لجنة تسعير المواد البترولية في مصر قامت بإصدار قرار مهم فيما يتعلق بأسعار البنزين، حيث تم رفع أسعار البنزين وأبقت وسائل الإعلام المحلية على سعر السولار والغاز دون تغيير، تم نشر القرار الرسمي في الجريدة الرسمية، والذي يشمل زيادة أسعار البنزين بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات (تقريبًا 0.32 دولار أمريكي) من 8.75 جنيه، وأسعار البنزين 92 إلى 11.50 جنيه من 10.25 جنيه، وأسعار البنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه، من الجدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار، وذلك من أجل دعم محدودي الدخل، وقد أمر بتقليص إنفاق الحكومة على الوقود بنسبة 50% تحسبًا للظروف الاقتصادية الحالية، تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لضبط وتوجيه الإنفاق بشكل أكثر كفاءة وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين

زيادة أسعار البنزين اليوم

لجنة التسعير تعقد اجتماعًا كل ثلاثة أشهر لمراجعة وتعديل أسعار الوقود بنسبة 10% أو تثبيتها، وتستند إلى أسعار النفط العالمية وعوامل أخرى، في مايو الماضي، زيادة سعر السولار بجنيه واحد للتر، بينما ثبتت أسعار البنزين وسعر بيع طن المازوت لبعض الاستخدامات.

صندوق النقد الدولي كشف عن زيادة فاتورة دعم الوقود لهذا العام إلى 97 مليار جنيه، مقارنة بـ 60 مليارًا في العام السابق. وقام المجلس التنفيذي بالموافقة على اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي.

مسؤولو الصندوق يؤكدون أن دعم الوقود يفيد الأثرياء بشكل غير متناسب ويشجع على الانتقال إلى “اقتصاد منخفض الكربون”، تقلبت أسعار النفط العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

سعر برميل الخام العالمي يتراوح بين 80-100 دولار حاليًا، وقد توقعت وزارة المالية متوسط سعر البرميل في ميزانية 2022-2023 عند 80 دولارًا، وارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية إلى 6.6 مليار دولار، مع واردات بترول خام بقيمة 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2022، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.