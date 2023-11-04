مسلسل صوت وصورة الحلقة 17 …. دليل جديد يدين نرمين زوجة عصام الصياد

مسلسل صوت وصورة الحلقة 17، حلقة جديدة يترقبها ملايين المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي بعدما تم الإفراج عن رضوى لعدم ثبوت الأدلة وتم القبض على زوجها متهم في قضية مقتل الدكتور عصام الصياد، وبدأ عدد كبير من الأشخاص في البحث عن مسلسل صوت وصورة الحلقة 17 وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

مسلسل صوت وصورة الحلقة 17

حيث يبحث عدد كبير من محبي الدراما المصرية عن مسلسل صوت وصورة الحلقة 17، التي أصبحت حديث وسائل السوشيال ميديا خلال الآونة الأخيرة، حيث شهدت الحلقة الماضية من المسلسل الكثير من الأحداث كان أبرزها القبض على “عبد الغني” زوج رضوى بعد أن تم العثور على سكين وهي أداة جريمة قتل الدكتور عصام الصياد، وبعد توجيه الإتهام إليه وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق تعرض عبد الغني لصدمة عصبية أفقدته الوعي داخل محبسه، ويتم نقله إلى المستشفى تحت حراسة مشددة، وتقوم “رضوى” بزيارته وتخبره أنها سوف تساعده لكي يخرج من القضية إلا أنه يحاول اقناعها أنه ليس القاتل،ومن المقرر أن يظهر دليل جديد يدين نرمين زوجة “عصام الصياد” لتصبح متهمة بقتل زوجها.

موعد عرض مسلسل صوت وصورة

يُعرض مسلسل صوت وصورة على قناة dmc من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً ويعاد عرضه في الساعة الثانية صباحاً وفي اليوم التالي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، كما يعرض المسلسل أيضاً على قناة dmc دراما في تمام الساعة 11 مساء ويعاد عرضه في تمام الساعة التاسعة صباحا والساعة الخامسة مساء.

أبطال مسلسل صوت وصورة

يضم مسلسل صوت وصورة عدد من نجوم الدراما العربية ومنهم : حنان مطاوع، منهم نجلاء بدر، مكرم مراد، وليد فواز، ولاء الشريف، محمد كيلاني، هاجر عفيفي، عمرو وهبة، رامي الطمباري، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى.