“متخليش حد يضحك عليك” كيلو السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023

أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023، مع بداية شهر نوفمبر بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن اسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023، حيث أعلنت وزارة التموين عن استمرار صرف المقررات التموينية في جميع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، والتي تتضمن عدد من السلع الغذائية ومنها السكر والزيت والمكرونة والأرز، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023.

أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023