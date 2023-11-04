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“متخليش حد يضحك عليك” كيلو السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023
أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023
أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023، مع بداية شهر نوفمبر بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن اسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023، حيث أعلنت وزارة التموين عن استمرار صرف المقررات التموينية في جميع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، والتي تتضمن عدد من السلع الغذائية ومنها السكر والزيت والمكرونة والأرز، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023.
أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023
- كيلو سكر معبأ بسعر 12.60 جنيه.
- زجاحة زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
- كيس أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- كيس مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا.
- كيس مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.
- سعر عدس مجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- كيس فول معبأ 500 جم 9.00 جنيهات.
- وزن كيلو دقيق بسعر 18.00 جنيهًا.
- عبوة سمن صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
- باكو شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
- عبوة صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
- علبة تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- برطمان مربى 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
- سعر صابون غسيل بـ 3 جنيهات.
- صابون تواليت بـ 7.50 جنيه.
- مسحوق أتوماتيك 800 جم بـ 25 جنيهًا.
- مسحوق عادى يدوى 800 جم بـ 16 جنيهًا.