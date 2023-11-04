“مختلفة عن النسخة التركية” تسربيات عن الحلقة الأخيرة مسلسل كريستال

العديد من المواقع الفنية قامت بتسريب النهاية الخاصة بمسلسل كريستال والكثير من التوقعات أن نهاية مسلسل كريستال مختلفة عن نهاية النسخة التركية من المسلسل، والعديد من المصادر تؤكد أن المسلسل سوف ينتهي عند الحلقة 90 وأن نهاية المسلسل سوف تكون يعود جواد لفاي وتلك النهاية هي نهاية سعيدة، ومن المتوقع أن باسل سوف يصاب بطلقة نارية تعمل على وفاته وفي هذا المقال سوف نوضح كل ما يتعلق بنهاية مسلسل كريستال.

نهاية مسلسل كريستال

تختلف نهاية مسلسل كريستال النسخة العربية عن النسخة التركية حيث أن نهاية النسخة التركية كانت أن عاليا قامت بمغادرة القصر والدكتور جواد قام بالسفر إلى الخارج وخسرت فاي كل شيء وأصبحت وحيدة، ومن الأشياء التي أدت إلي نجاح مسلسل كريستال من وجهة نظر الفنانة اللبنانية باميلا الكيك أن المسلسل متكامل مثل الهرم وأهم شيء يميز المسلسل هو قصته والكثير من الجماهير قالت إن المسلسل النسخة اللبنانية منه قامت بتحقيق نجاح كبير.

أحداث مسلسل كريستال

أحداث مسلسل كريستال تدور حول مصممة الأزياء عاليا التي تعود بعد وفاة والدها من السفر وان والدها كتب وصية أن عاليا لابد أن تعيش مع أخوها باسل وهذا هو الشرط الوحيد حتي تستطيع عاليا أن تحصل على نصيبها من ميراث والدها، وبعد ذلك توافق عاليا على هذا الشرط وتقابل فاي وفاي أيضاً تعمل مصممة أزياء وبعد أن تكبر فاي تقوم بمنافسة عاليا في مجال تصميم الأزياء وهكذا تدور أحداث المسلسل.

تردد قناة MBC مصر

التردد: 12023.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: HD.

استقطاب الإرسال: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.