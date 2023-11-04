اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2023 pdf بالرقم الوطني عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2023، أصبح هناك بحث كبير جداًَ عن دعم الرعاية الاجتماعية وخاصةً بعد أن أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أخبار جديدة لفتح باب التسجيل على دفعة جديدة، تقدم وزارة العمل العديد من الخدمات المميزة للمواطنين وتستهدف الفئة الفقيرة التي تعاني من ظروف صعبة ولا يملكون أي دخل شهري لشراء احتياجاتهم، حيث تلعب الوزارة دور في غاية الأهمية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ورغم كل الأزمات الاقتصادية التي طرأت الفترؤة الأخيرة إلا أن وسائل الدعم المختلفة مازالت مستمرة ولن تنقطع بل تتضاعف لتحسين معيشة ملايين الأسر العراقية وتخفيف العبء عنهم كي يعيشون حياة كريمة ومستقرة، اليوم نستعرض لسيادتكم في السطور التالية من المقال اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2023.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2023

خلال تلك الفترة تتسع دائرة الدعم التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية التي يشغلها السيد الدكتور أحمد الأسدي، حيث يكون لكل مواطن من الأسر المتعففة دخل لجلب الاحتياجات دون أي معاناة، وتستهدف الوزارة خلال هذه الفترة كل من ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وتدعم المشاريع الصغيرة وتنميتها، وتقديم منحة بمبلغ مالي مجزي للطلاب

حيث يستفيد من الرعاية الاجتماعية المواطنين من الجنسية العراقية الذي لا يمتلكون سجلات تجاري ولا معاش ثابت ويستفيد منها الأرامل والمطلقات ويتم القبول من سنة 15 عام للنساء و16 عام للرجال، وخلال الفترة القادمة يتم الإعلان عن كشوفات بأسماء المشمولين بالدفعة السابعة التي أعلنت عن انطلاقها وزارة العمل منذ عدة أيام ماضية، ويجب الانتباه عند التسجيل ووضع البيانات بشكل صحيح لعدم رفض الطلب.

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