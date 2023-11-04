نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 |موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انهاء أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق السادس الابتدائي الدور الثالث في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 ، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الدور الثالث في جميع المدارس العراقية، وأشار وزير التعليم العراقي خلال حوار له على احدى القنوات الفضائية العراقية أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب وتجميعها، وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث

أشارت وزارة التعليم العراقية خلال بيان رسمي لها على الإنترنت أنه لا داعي للذهاب إلى المدارس والتكدس من أجل الإطلاع على نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث، حيث أن الوزارة قامت بتوفير رابط الكتروني للإطلاع على النتيجة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وإليكم خطوات ورابط الاستعلام .