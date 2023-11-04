ظهرت الآن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث عبر موقع نتائجنا لجميع المحافظات العراقية 2023

يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور التعرف على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث لذلك وفرت وزاره التربية والتعليم العراقية خدمة الاستعلام على نتائج الصف السادس الابتدائي لجميع المحافظات وقد ظهرت الكثير من المحافظات التي تم الامتحان فيها لذلك وفرت الوزارة موقعها الرسمي وموقع نتائجنا من أجل البحث على النتيجة وتحميل كشوفات أسماء الطلاب جميعها ثم البحث على أسم الطالب أو الطالبة في الدور الثالث ويرغب الكثير من أولياء الأمور الإطمئنان على أبنائهم والحصول على الدرجات النهائية للصف الدراسي السادس الابتدائي لذلك سوف نوضح لكم في السطور القادمة الطريقة الصحيحة من أجل الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث في دولة العراق

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث لجميع المحافظات 2023

يرغب الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات تلك النتيجة من أجل الاطمئنان على مستقبلهم في المراحل الدراسية القادمة حيث أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن نتائج هذا الصف بكشوفات المحافظة لذلك سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة من أجل الحصول على النتائج النهائية للدور الثالث للصف السادس الابتدائي:

في البداية عليك الدخول على موقع نتائجنا.

ثم بعد ذلك البحث على الصف الثالث الابتدائي بالضغط عليه.

بعد ذلك أختيار المحافظة المراد نتيجتها.

ثم بعد ذلك يتم تحميل كشوفات أسماء الناجحين في الدور الثالث للصف السادس الابتدائي.

بعد ذلك البحث على النتيجة النهائية باسم الطالب.

نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي الدور الثالث

يرغب العديد من الطلاب والطالبات التعرف على كيفية تقديم اعتراض على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث لذلك أتاحت وزاره التربية والتعليم العراقية خدمه الاستعلام على تلك النتيجة من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وعند تقديم الطلب سوف يتم الرد على النتيجة النهائية للاعتراض من خلال موقع الرسمي للوزارة في جميع المحافظات العراقية.