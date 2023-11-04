«من النهاردة مفيش فواتير مياه ولا غاز ولا كهرباء»..عاجل مش هتشوفهم تاني إلغاء فواتير المياة والكهرباء في ذلك الموعد

من النهارده مفيش فواتير مياه ولا غاز ولا كهرباء قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط الإعتماد الكامل على دفع الفواتير الخاصة بشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بالطريقة الإلكترونية بدلا من دغع الفواتير الورقية وهذه من النظم الحديثة لدفع الفواتير التي تتبعها الكثير من الدول حول العالم في ظل التطور الذي نعيشه في الوقت الحالي، وسوف نوضح من خلال المقال ما هو سبب هذا التغيير المفاجىء.

سبب إلغاء الفواتير الورقية للكهرباء والمياه والغاز

قررت الحكومة المصرية الإنتهاء من سداد الفواتير الورقية لشركات المياه والغاز والكهرباء وإستبدالها بالسداد الإلكتروني بدلا من ذلك، وسيتم إلغاء مرور المحصل الذي يمر على البيوت بشكل شهري وسبب هذا التغيير هو أن تقوم الحكومة بوضع الضوابط لحفظ المال العام من التسيب الذي كان يحدث، وتضمن وصول الحقوق التابعة للدولة بالشكل الإلكتروني وهذا يضمن وصول قيمة الفواتير إلى الدولة دون التلاعب بها من البعض، وتصل الأموال التي تدفعها المواطنين إلى الخزانة العامة مباشرة، حيث تهدف المنظومة إلى تيسير المهمة على الممولين وضم الإقتصاد الرسمي إلى الإقتصاد الغير رسمي ليتم تحقيق العدالة الضريبية وتحصل حق الدولة بالكامل.

طرق الدفع للفواتير الإلكترونية

تنقسم طرق الدفع الإلكترونية إلى ستة أقسام حيث يمكن المواطن أن يقوم بالتسديد الإلكتروني لفواتير الكهرباء والغاز والمياه بكل سهولة من خلال طرق الدفع الأتية:

أولا يمكنك أن تقوم بالدفع من خلال الشركة الخاصة سواء الكهرباء أو الغاز أو المياه، والطريقة الثانية للدفع تكون عن طريق مكاتب البريد ومصاري وأمان ووقتي وضامن والبنك الزراعي، كما توجد أيضا الطريقة الثالثة وهي المحافظ البنكية والتطبيقات الذكية التي تكون متاحة على متجر جوجل، وأيضا محافظ شركات المحمول من خلال تطبيق كل شركة.

ماهي منظومة الإيصال الإلكتروني الجديد

هي منظومة إلكترونية يتم من خلالها سداد الفواتير بأنواعها حيث تتضمن جميع الخدمات والتعاملات التجارية التي تخص السلع وغيرها، فهي منظومة إيصال إلكتروني تعمل على حفظ حقوق المستهلك وسيتم المعاملة بالدفع الإلكتروني في جميع التخصصات والمنشأت، فور قرار التعميم على ذلك وفقا لما صدر من محسن الجيار المدير العام لخدمة الممولين في مصلحة الضرائب المصرية.