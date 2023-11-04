القنوات الناقلة مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023 اعرفها عشان تتفرج

يبحث ملايين الناس من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023 من أجل مشاهدتها لأنها من المتوقع أن تشهد منافسات قوية بين الفريقين، يحرص فريق آرسنال أن يحصد المزيد من النقاط والصعود إلى المركز الأول في الدوري لهذا الموسم، يبذل فريق آرسنال أقصى جهد خلال هذه الفترة لكي يحصد نقاط جديدة لأن الفارق بينه وبين توتنهام الذي يتصدر الدوري سوى نقطتين فقط، كما يسعى فريق نيوكاسل لتعويض الخسائر التي لحقت به في المباريات السابقة التي جعلته يفقد 9 نقاط، الدوري الانجليزي من أهم الدوريات التي يهتم بمتابعتها ملايين الأشخاص من جميع دول العالم لأنه يضم أهم الفرق الرياضية، اليوم ننشر لكم عبر السطور التالية القنوات الناقلة مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023.

القنوات الناقلة مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023

لقد تم نشر القنوات التي تقوم بنقل مباراة كلا الفريقين آرسنال ونيوكاسل ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024، حيث يتم إذعة البث الحي المباشر للمباراة عبر القنوات الناقلة بشكل حصري وبجودة عالية hd

قناة بي ان سبورت 1 ومعلقها الرسمي خليل البلوشي.

القناة الثاني الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل BEIN 4K والتعليق فيها أيضاً بصوت خليل البلوشي.

و لمتابعة أحداث اللقاء يمكنكم ضبط رموز قناة بي ان سبورت على الجهاز بالتردد التالي 10850 استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 2/3.

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل

اليوم السبت الموافق 4-11-2023 وبعد ساعات قليلة جداً تنطلق صافرة لقاء الفريقين آرسنال ضد نظيره نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً حسب توقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تقام المباراة على أرضية ملعب سانت جيمس بارك ومن المتوقع أن يكون هذا اللقاء مليء بالتحديات.