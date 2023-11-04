أفضل طريقة لعمل شاورما اللحم في المنزل بخطوات سهلة كالمطاعم

تعتبر شاورما اللحم من الوجبات سهلة التحضير كما تعتبر وجبة خفيفة يمكن تناولها في أي وقت من يومك، من السهل تحضيرها مع أرز بسمتي أو البطاطس المقلية، ومن خلال مقالنا يمكن لأي شخص أن يتعلم طريقة عمل شاورما على طريقة المطاعم في 5 دقائق بخطوات بسيطة.

طريقة عمل شاورما اللحم

تعرف على طريقة عمل شاورما اللحم، سأعرض لكم اليوم طريقة عمل شاورما اللحم بوصفتين رائعتين، جربه مع طبق من البطاطس المقلية واستمتع بساندويتش رائع على الغداء، إليك مكونات بهارات شاورما اللحم:

1/2 كوب خل أبيض.

1/4 كوب زيت 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

1 ملعقة كبيرة خردل.

طريقة عمل الشاورما في وعاء

تعتبر من أسهل وأبسط الطرق وإليك الخطوات المناسبة:

أولاً، أضيفي الزيت، والبصل المفروم، والملح، والفلفل الأسود، مع التحريك من حين لآخر حتى يتحول لونه إلى اللون الأصفر.

أضيفي الثوم المفروم حتى يصبح أصفر قليلاً، ثم أضيفي الطماطم والفلفل وشرائح اللحم والقرفة والكركم والكزبرة

يُطهى اللحم على نار خفيفة حتى ينضج، مع التقليب من حين لآخر.

يُضاف الليمون واللبن ويُخلط ويُطهى اللحم.

يُضاف الليمون واللبن ويُخلط ويُطهى اللحم. بعد أن ينضج، أضيفي ملعقتين كبيرتين من الخل، واقلبي اللحم وضعيه على طبق واتركيه جانبًا.

كيف يتم عمل الشاورما في المطاعم

ومن الجدير بالذكر أن طعم الشاورما في المطعم رائع، ويتميز بنكهته الغنية والرائعة، ولذة الصلصة التي تجعله أكثر لذة، لتحضير الشاورما من اللحم كما في المطعم ستحتاجين إلى:

1 كيلو لحم شرائح.

شرائح البصل.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة من مسحوق الثوم.

ملعقة من مسحوق البصل.

وبهذا تكون وجبة شاورما اللحم قد أصبحت جاهزه للتقديم اتمنى لكم وجبة ممتعة وشهية.