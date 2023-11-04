نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023 العراق جميع المحافظات بالرقم الامتحاني pdf عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023، هناك عدد من الطلاب يترقب الان صدور نتائج الثالث المتوسط،ن مما يبحث البعض عن النتائج منذ انتهاء الامتحانات، انطلقت امتحانات الثالث المتوسط الدور الثالث في جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي 2022-2023 الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، وكانت الإجراءات الأمنية داخل اللجان مشددة لمنع أي تلاعب ولا غش بين الطلاب لكل يحصل الطالب على الدرقة بمنتهى الشفافية وينتقل إلى سنة دراسية جديدة بثقة وجدارة، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح في الدور الثالث مرتفع بشكل كبير هذا العام وعلى مدار السنوات القادمة بعد تطبيق الأنظمة التعليمية المطورة، اليوم ننشر لكم في التقرير التالي نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023.

نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023

لن تمر فترة طويلة على انتهاء امتحانات الثالث المتوسط الدور الثالث ورغم ذلك يبحث الطلاب عن موعد ظهور النتائج بشكل مرتفع جداً نظراً لما يعيشون فيه من حالة توتر وقلق شديد، بدأت الامتحانات في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي وانهى الطلاب من جميع الاختبارات الراسبين فيها في الدور الثاني يوم الخميس الماضي الموافق 2 من نوفمبر الجاري، وصرحت مصادر تعليمية عن بدأ فريق التصحيح بأعمال التصحيح ورصد الدرجات مؤكداً بأن تلك العملية قد تستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين لكي يتم اعتماد النتائج بدون أي أخطاْ في الدرجات وخلال الساعات القليلة القادمة يتم إعلان الموعد الرسمي لاعلان النتائج لجميع المحافظات.

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