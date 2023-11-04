“كشوفات pdf”اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاص بالإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي أصبحت محور اهتمام الكثير من المستفيدين، ومن خلال هذا المقال دعونا نستعرض معكم رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023….

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص العراقيين ، كونها من أهم مصادر الدخل لعدد كبير من الأسر محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي ….

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية 2023

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

وأن يقيم في العراق إقامة دائمة .

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون المستفيد لديه أصول أو عقارات.

ألا يكون المتقدم مسجون أو في دار الايواء.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة