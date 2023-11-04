رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة دفعة شهر نوفمبر 2023 بالرقم القومي …والشروط اللازمة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة دفعة شهر نوفمبر 2023 بالرقم القومي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رفع كشوفات جديدة بأسماء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الذي يعد من أهم وأشهر برامج الدعم التي أعلنت عنه الحكومة المصرية لمساعدة عدد كبير من الأسر الغير قادرة على سد احتياجاتهم وشراء ما يلزمهم من طعام وشراب، خاصة وسط الغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023.

برنامج تكافل وكرامة 2023

برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية لعدد من الأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي التي أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج تكافل وكرامة 2023 والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الفقرة التالية ….

شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون مؤمن عليه أو يعمل في القطاع الخاص أو العام.

يجب أن يكون المتقدم متزوج ولديه أبناء في مراحل دراسية مختلفة.

ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات.

ألا يكون المتقدم مسجون أو دار الايواء.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة دفعة شهر نوفمبر 2023