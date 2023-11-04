“بضغطة زر واحدة هتعرف كل الاخبار”تردد قناة العربي hd على النايل سات بأعلي جودة HD

قناة العربي هي واحدة من أبرز القنوات العربية الفضائية التي تبث الأخبار تأسست القناة في عام 2015 وتُعتبر إنجازًا كبيرًا لقطاع الإعلام التابع لجامعة الدول العربية، تردد قناة العربي hd على النايل سات تُبث قناة التلفزيون العربية برامجها من مقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، حيث تعتمد القناة على مراسلين في جميع العواصم العربية والمدن الرئيسية، وتقدم نشرات إخبارية وبرامج حوارية وسياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، تغطي القناة الأحداث والمناسبات المهمة في العالم العربي، وتسعى إلى تقديم محتوى موضوعي ومتوازن حول القضايا العربية، والتركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة العربية، واليكم عبر اسرة موقعنا البديل كافة التفاصيل نحو تردد قناة العربي hd على النايل سات.

تردد قناة العربي hd على النايل سات

اسم القناة : alaraby tv

القمر الصناعي : نايل سات

تردد القناة : 10971 – 12646

الاستقطاب : H

معدل ترميز القناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : ⅚ مميزات قناة العربي alaraby tv الجديد 2024

تُُعد قناة التلفزيون العربي واحدة من أبرز القنوات الإخبارية العربية، وتتميز بالعديد من السمات، بما في ذلك:

تقديم تغطية شاملة للأخبار والأحداث في منطقة العالم العربي وشرق الأوسط.

– توفير بث مباشر وحصري للعديد من الأحداث والمناسبات السياسية والرياضية والثقافية.

تضم هذه المؤسسة نخبة من الإعلاميين والصحفيين ذوي الكفاءة والخبرة في مجال تغطية الأخبار.

توفير برامج وتحليلات متفردة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تم استضافة العديد من الشخصيات والمسؤولين لمناقشة القضايا المهمة.

– توفير تغطية متوازنة لجميع وجهات النظر دون انحياز.

– تم بثه بجودة عالية عبر القمر الصناعي العربي.

– هناك موقع إلكتروني يقدم محتوى إعلامي أكثر باللغتين العربية والإنجليزية.

كانت هذه السمات بعضًا من العوامل التي جعلت قناة العربي hd على النايل سات واحدة من أبرز وسائل الإعلام العربية.