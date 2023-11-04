رابط التقديم علي الموازي للقبول في الجامعات العراقية university dirasat gate edu iq عبر بوابة القبول المركزي

في ظل التحديات التي تواجه الطلاب في العراق، تأتي فرصة التعليم الموازي كبديل قوي لمن لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات الحكومية عبر قناة القبول المركزي وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت عن فتح باب التقديم على التعليم الموازي للعام الدراسي 2023-2024، التعليم الموازي هو بديل هام للطلاب الذين يبحثون عن فرصة لمتابعة دراستهم العليا بعد الانتهاء من الثانوية العامة ويجب على الطلاب الراغبين في التقديم على التعليم الموازي أن يلتزموا ببعض الشروط والخطوات المحددة.وهذا المقال سيقدم لكم معلومات مفصلة حول هذه الفرصة وكيفية التقديما

الشروط اللازمة للتقديم في الجامعات العراقية

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. معدل 60% فأكثر في الثانوية العامة. مواطني العراق هم الذين يمكنهم التقديم. يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

خطوات التقديم في الجامعات العراقية

للبدء في عملية التقديم على التعليم الموازي، يجبعلى الطلاب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع القبول المركزي في العراق.

أنشئ حسابًا جديدًا على الموقع الإلكتروني وأدخل البيانات الصحيحة.

قم بتحميل صورة شخصية حديثة.

دفع رسوم التقديم التي تبلغ 250 ألف دينار عراقي.

تقديم الطلب قبل انتهاء فترة التقديم.

نتائج القبول

سيتم الإعلان عن نتائج القبول في قناة التعليم الموازي في شهر ديسمبر 2023. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية. يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية عبر التعليم الموازي أن يكونوا على استعداد لدفع رسوم إضافية.