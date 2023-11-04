“الأزمة خلاص قربت تخلص ورجعت ساعة.. مليون مبروك للشعب قريباً انتهاء أزمة الكهرباء وعودة العمل الطبيعي

المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء في جميع المحافظات كما أعلنت مصادر موثقة تحدث عن مواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء وحيث أصدرت شركة الكهرباء تعليمات تهدف إلي تعليمات أوضح مصدر إنه التحكم القومي الشبكة الوطنية للكهرباء هلالي الأيام المقبلة سيقوم بتوفير كهرباء ستقطع الكهرباء في جميع محافظات مصر سيقوم بتخفيف الاحمال من ساعتين إلى ساعة واحدة يوميا وفقا للجدول التي تحدد تع وزاره الكهرباء والطاقه الكهربائيه هذا القرار التحكم في إطار الجهود المستمرة للتحكم في استهلاك الكهرباء وكما يتساءل الكثير من المواطنين عن المواعيد الجديدة التي حددتها الوزارة سوف نتعرف على المواعيد من خلال الفقرة التالية حيث انقطاع الكهرباء هي فرصه ولمصلحة الكثير من المواطنين في جميع محافظات مصر.

مواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء في محافظات مصر

أتاحت الكهرباء قرار جديد الان يوم 4 نوفمبر مواعيد جديده لانقطاع الكهرباء في جميع محافظات مصر مع العلم أن تكون عدد ساعات الانقطاع هي ساعة واحدة فقط القاهره الكبرى وجنوب الدلتا من ساعه 12 الساعة 1 باقي المحافظات من ساعه 12 الساعة 2 وكما أوضح المتحدث الرسمي سبب انقطاع الكهرباء في محافظات مصر وأوضح المتحدث الرسمي أنه الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كمية الغاز المورد من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر لذلك جاري قرار لتأخذ قرار تخفيف الأحمال بحيث تكون ساعتين متصلين طبقا لنفس المواعيد المعلنة من قبل وزارة الكهرباء مؤكد أنه خطه تخفيف الأحمال تنتهي وترجع الأمور لطبيعتها مع انخفاض درجة الحرارة وبعد أعلاه الحكومة رسميه عن مواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء تعديلات المواعيد تصبح ساعتين بدلا من ساعة واحدة وكثير من التساؤلات بين المواطنين لمعرفة أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء وموعد انتهاء العمل بخطه تخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء وكما أوضح الرئيس سامح أنه فتره زياده انقطاع الكهرباء بسبب زياده استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعه مع انخفاض طاقه المولد من مصادر المتجددة هو الأمر الذي ينتج تحميل كميات فقدت معدلات الاستهلاك الطبيعي واتخذت الوزارة الكهرباء خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في ساعات معينه