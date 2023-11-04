الفراخ عاوزة مننا اي.. مليون مبروك للشعب كله الفراخ نزلت الأرض روحي خزني بسرعة في تلاجتك.. يا تلحق يا تلبس

أسعار الفراخ نزلت الأرض في الوقت الحالي سجلت أسعار الفراخ إنخفاضا ملحوظا حيث أن أسعارها كانت بالفترة السابقة تخرج من المزرعة بأسعار عالية من 80 جنيها وأكثر من ذلك، ولكن يبلغ سعر الكيلو للفراخ من المزرعة 65 جنيها وهذا يعني أن سعر الكيلو يصل للمستهلك بحوالي 70 جنيها، لذلك يعد أسعار لحوم الفراخ من أهم ما يشغل المواطنين بسبب إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي شهدتها الأسواق في هذه الفترة.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية

يشهد السوق المصري حاليا إنخفضا بأسعار لحوم الدواجن البيضاء والحمراء حيث وصلت أسعار الكيلو جرام للفراخ الأمهات بالمزرعة حوالي 65 جنيه بينما تصل للمستهلك بسعر 71 جنيه و 75 جنيه، أما بالنسبة لأسعار فراخ التسمين بتدأ أسعارها من السوق للكيلو بداية من 71 حنيها وحتى 77 جنيها للكيلو الواحد، وهذه الأسعار إنخفضت بعد أن جاءت أسعارها لفراخ التسمين سابقا بسعر 95 جنيه مصري للكيلو الواحد، ونأتي لأسعار البانيه التي إنخفض سعرها للكيلو 140 جنيه ،بعد أن كانت أسعاها بالفترة الماضية تتراوح ما بين ال 170 و 175 للكيلو الواحد حيث عندما تتابع الأسعار الجديد تلاحظ إنخفاض أسعار الفراخ بشكل كبير، ولكن هذه الأسعار ليست بالأسعار المنخفضة بالفعل ولكن نرجع لما كانت أسعار الفراخ خلال الأربع سنوات الماضية، تختلف نهائيا عن أسعار اليوم حيث كانت تتراوح أسعاها سابقا مابين الثلاثون جنيها والأربعون جنيها لذلك أرتفاع أسعارها نتجت عن أرتفاع الأعلاف التي لم يسبق لها مثيل بالأعوام السابقة.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

تختلف أسعار الفراخ المجمدة من نوع لأخر بين المحلية والمستوردة وهي كالأتي:

أسعار الفراخ المجمدة بالوقت الحالي بالسوق المصري للفراخ المحلية بسعر 65 جنيها للكيلو، بينما أسعار الفراخ المجمدة المستوردة والتي تزن كيلو ونصف الكيلو هو 95 جنيها، أما بالنسبة لأسعار الفراخ المجمدة البرازيلي تكون بسعر 78 جنيه والتي تزن كيلو و200 جرام أما التي تزن كيلو و 300 جرا يكون سعرها 90 جنيها، وهناك عرض للدجاجتين التي يكون وزنهم كيلو و 600 جرام بسعر 75 جنيها، أما سعر البانيه المجمد بمنافذ التموين يكون سعرها للكيلو الواحد 120 جنيها وسعر الأوراك المجمدة للكيلو الواحد تتراوح ما بين 60 جنيها و65 جنيها.