“كفاية ايجارات بقى اتملك.. طرح شقق اسكان بمقدم 15 ألف بلبل بس.. مبروك عليك خد مفتاح شقتك في أرقى مكان في مصر

إحجز شقتك بمقدم 15 ألف توفر وزارة الإسكان الشقق السكنية التابعة للإسكان الإجتماعي التي توفرها الوزارة لأصحاب الدخل المحدود والشباب القادمين على الزواج، حيث تتوفر الشقق بأسعار تبدأ من 245 ألف جنيها مصريا وحتى 360 ألف جنيه على حسب المساحة الخاصة بكل شقة سكنية، كما توفرها بمقدم بسيط مساعدة للمواطنين والتي تكون بمقدم 15 ألف جنيه، لذلك سوف نوفر كل ما يخص هذه الششق السكنية من خلال المقال.

أماكن الشقق السكنية للإسكان الإجتماعي

تتوفر الشقق السكنية التي توفرها وزارة الإسكان الاجتماعي بعدة مناطق مختلفة بمصر ومنها الأتي:

توجد هذه الشقق في أكتوبر الجديدة كما توجد أيضا في مدينة القاهرة الجديدة إضافة إلى ذلك مدينة العبور الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، كما تتوفر أيضا الشقق السكنية في حدائق أكتوبر ومدينة الشروق وتوفر وزارة الإسكان الشقق السكنية بمدينة المنصورة الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة وغرب مدينة قنا وغرب أسيوط ومدينة العالمين الجديدة ويبدأ أسعار هذه الشقق من 245 ألف جنيه إلى 360 جنيه وبمقدم 15000 جنيه.

شروط الحصول على شقق الإسكان

على الراغبين في التقديم على الشقق التي توفرها الوزارة حاليا للمواطنين محدودي الدخل والشباب المقبلين على الزواج يجب أن تتبع الشروط الأتية:

من أول الإشتراطات أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقبل بالجنسيات الأخرى ويشترط أن يكون عمر المتقدم بداية من ال 21 عاما إلى ال 50 عاما، ويجب أن لا يقل الراتب الشهري للأعزب عن 6000 جنيه ولا يقل راتب المتزوج عن 8000 جنيه، وعلى الراغبين على التقديم على الشقق السكنية أن يقوموا بالتقديم على أكثر من وحدة سكنية ويشترط أن يقوم المتقدم بدفع مبلغ الحجز كاملا عند التقديم.

طريقة الحجز للشقق السكنية التابعة لوزارة الإسكان

من السهل أن يقوم الراغبين في التقديم على الششق السكنية الإجتماعية بطريقة سهلة وبسيطة، لذلك يمكنهم التقديم من خلال الأرقام المتوفرة من وزارة الإسكان، ومنها الإتصال على الرقم الساخن 5777 الخاص بوزارة الإسكان الإجتماعي أو من خلال الإتصال على الرقم الأرضي 090071117 ، حيث يمكنك الحجز بهذه الأرقام بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا على مدار أيام الأسبوع.