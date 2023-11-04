مسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي الحلقة الاولي 1 قصة عشق مواعيد عرضة علي قناة TRT1 التركية

صلاح الدين الأيوبي التركي الحلقة الاولي 1، بلا شك أن الدراما التركية تعتبر أحد أبرز الأعمال المنتظرة في العالم العربي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوثيق تاريخي. فمن منا يمكن أن ينسى نجاح مسلسل حريم السلطان والسلطانة كوسم، وكذلك المسلسلات الحديثة مثل قيامة ارطغرل والمؤسس عثمان وألب ارسلان ونهضة السلاجقة؟ إن هذه الأعمال تمثل نقطة تحول في تاريخ الدراما العالمية. ويبدو أننا ننتظر حالياً ملحمة درامية جديدة من تركيا في مسلسل الناصر صلاح الدين.

صلاح الدين الأيوبي التركي الحلقة الاولي 1

صلاح الدين الأيوبي، البطل العظيم، هو واحد من أبرز الشخصيات التي تم تجسيدها في الأعمال الفنية سواء العربية أو الأجنبية، وفي الوقت الحالي، تقوم الدراما التركية بالاتجاه إلى تجسيد البطل العربي الناصر صلاح الدين في العمل الدرامي المقرر عرضة بالشهر الجاري وبالتحديد الاربعاء القادم وسيكون متوفر اولي الحلقات علي قناة تي ار تي التركية من المتوقع أن يتنافس هذا المسلسل مع أعمال عظيمة مثل “قيامة ارطغرل” و”المؤسس عثمان”.

“هذا المسلسل من إنتاج شركة AkliFilm التي سبق لها أن أنتجت مسلسلات ناجحة مثل عصر النهضة السلجوقية وألب أرسلان. هذا تعاون فني تركي باكستاني، وهو من إخراج إيمري كونوك.

ويعتبر مسلسل الناصر صلاح الدين أول عمل ملحمي تركي بمعايير عالمية، ومن اهم الاعمال التي يترقبها الكثير من محبي ومتابعي الاعمال التركية التاريخية بالوقت الحالي وسوف يكون انتاج مشترك بين تركيا وباكستان وسيكون هناك الكثير من الاحداث التاريخية المعروفة والتي يترقبها الجميع سردها بالعمل التركي الذي ذاع شهرتة قبل عرضة علي قناة تي ارتي التركية .

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

وسوف يكون منقول المسلسل عبر قناة trt التركية بداية من 13 نوفمبر المقبل،يوم الاثنين من كل أسبوع وإلتي يمكنكم استقبال ترددها من خلال الجدول التالي:

التردد: 11042.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6|6.

الجودة: HD.

المسلسل سيتكون من ثلاثة مواسم وسيصل عدد الحلقات إلى 104 حلقات. ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل بدلا من مسلسل المؤسس عثمان ابتداء من شهر ديسمبر 2022، على قناة TRT1 التركية، وسيتم ترجمته إلى العديد من اللغات منها عربي.