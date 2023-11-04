اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي | اسماء المستفيدين الدفعة الأخيرة بالرقم الوطني pdf وزارة العمل

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حاليًا، يشهد الوضع في العراق تزايدًا في البحث عن أسماء المواطنين المستحقين للفوائد الاجتماعية من البرنامج السادس، ينشغل العديد من أفراد المجتمع في البلاد بالبحث عن هذه الأسماء بعد الإعلان عن المستفيدين من البرنامج الخامس. تقدم الحكومة العراقية مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، ومن بين هذه الخدمات تأتي الرعاية الاجتماعية كجزء من جهودها لتحسين ظروف الأشخاص ذوي الدخل المحدود والأكثر احتياجًا، هذا يدفع العديد من المواطنين في العراق للبحث عن معلومات حول معايير التأهيل للحصول على هذه الفوائد ومعرفة من يستفيدون منها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بإمكان المواطنين الوصول إلى اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة في العراق من خلال استخدام منصة “مظلتي” التي تم تطويرها وتقديمها من قبل الحكومة العراقية، لضمان الحصول على هذه المعلومات بنجاح، يتعين عليكم اتباع الخطوات التالية بعناية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. البحث عن قسم “منصة مظلتي” داخل الموقع. انتقال إلى قسم الرعاية الاجتماعية داخل منصة “مظلتي”. النقر على رمز “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”. سيتم توجيهكم إلى صفحة جديدة تتطلب ملء بيانات محددة بدقة. بعد إكمال ملء البيانات المطلوبة، النقر على خيار “الاستعلام”. الانتظار حتى تظهر القوائم التي تحتوي على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

باتباع هذه الإرشادات بعناية، سيكون بإمكان المواطنين الوصول إلى أسماء المستفيدين من البرنامج الاجتماعي الأخير في العراق بسهولة ويسر.

كشوفات الدفعة الاخيرة منصة مظلتي

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يُعتبر من بين البرامج الأساسية التي نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر والأفراد الذين يواجهون ظروفًا صعبة، بهدف تحسين مستوى حياتهم وتوفير سبل العيش الكريم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يستفيد من البرنامج حوالي 300 ألف مواطن عراقي، حيث تم توزيع الدعم على ما يقرب من نصف هؤلاء، وتواصل الحكومة العراقية الجهود لتقديم مزيد من الدعم في المستقبل، وتم الإعلان مؤخرًا عن أسماء المستفيدين من الدفعة السادسة من برنامج الرعاية الاجتماعية.