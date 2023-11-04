استخراج نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 جميع محافظات العراق 

ما زالت عمليات البحث مستمرة عن كيفية الحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث في محافظات العراق، نظرًا لعدم ظهور بعض المحافظات إلى الأن، وجاري العمل على الإنتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بفحص ومراجعة جميع أوراق الإمتحانات، إضافة إلى أن مثل هذه النتائج تُساهم بشكل كبير في التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة وفقًا للمجموع المتحصل عليه كل طالب في الدور الثالث، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية، خطوات الإستعلام عن النتائج، من أجل أن يتعرف عليه الجميع.

استخراج نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث

من أجل القيام بإستخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث، لابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-

يجب القيام بالدخول إلى موقع نتائجنا.

ثم يتم على الفور تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ليتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية من الموقع.

كذلك يجب القيام بإدخال اسم الطالب الرباعي مع إضافة الرقم الإمتحاني الخاص به في الخانات المخصصة لذلك.

وعليه يتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمحافظة وعلى أساس ذلك يتمكن كل طالب من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها.

امتحانات الدور الثالث للصف السادس الابتدائي

كشفت وزارة التربية العراقية، عن أن امتحانات الدور الثالث تم عقدها لجميع المراحل الدراسية المختلفة، بحيث يتمكنوا من الحصول على فرصة جديدة تؤهلهم للحصول على الدرجات التي من خلالها يتمكنوا من التقديم في المراحل الجديدة، بناءً على مجموع كل طالب، قد تحصل عليه في هذه المرحلة بعد اجتيازه لاختبارات الدور الثالث بكل سهولة.