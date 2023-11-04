بشري سارة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الاحمال + اخر أخبار أزمة انقطاع الكهرباء
بشري سارة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الاحمال
تخفيف الاحمال، الإعلامي أحمد موسى كشف عن تفاصيل جديدة حول تقليل الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر. وجاء في التغريدة: “مصادر داخل وزارة الكهرباء تبشر المواطنين بتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلاً من ساعتين اعتبارًا من أمس الجمعة. نأمل أن يتحقق انتعاش كامل وعدم تخفيف الأحمال على الإطلاق، سواء لمدة ساعة أو ساعتين.
جدول تخفيف الاحمال الجديد
جدول مواعيد تخفيف الاحمال في القاهرة والمحافظات الكبرى، بما في ذلك “الجيزة والإسكندرية”، يتبع استراتيجية موحدة متزامنة مع تطبيق التوقيت الجديد. حيث يتم تخفيف الأحمال لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة بدءًا من ساعة مبكرة مقارنة بالجداول السابقة. يبدأ انقطاع التيار في المناطق الأولى من الساعة 11 صباحًا ويستمر حتى منتصف الليل.
مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظات
جداول انقطاع الكهرباء في المحافظات الأخرى اتبعت نظام انقطاع لمدة ساعتين مثلًا، ومع ذلك، تختلف هذه الجداول تخفيف الاحمال ونستعرضها بشكل موجز فيما يلي:
|المحافظة
|مدة تخفيف الأحمال
|سوهاج
|12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
|الدقهلية
|12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
|الشرقية
|12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
|البحيرة
|12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
|بني سويف
|12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
|المنيا
|12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
|الفيوم
|12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
|أسوان
|12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
|الوادي الجديد
|14 ساعة يومياً من 11 صباحاً حتى 1 صباحاً من اليوم التالي
|القليوبية
|24 ساعة يومياً بالتبادل بين المناطق
|مطروح
|4 ساعات يومياً مقسمة إلى ساعتين من 11 صباحاً حتى 1 ظهراً وساعتين من 1 إلى 3 عصراً
|كفر الشيخ
|8 ساعات يومياً من 1 مساءً حتى 9 مساءً