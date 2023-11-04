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بشري سارة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الاحمال + اخر أخبار أزمة انقطاع الكهرباء

بشري سارة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الاحمال

الكاتب: مروانمنذ 39 ثانية
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تخفيف الاحمال
تخفيف الاحمال

تخفيف الاحمال، الإعلامي أحمد موسى كشف عن تفاصيل جديدة حول تقليل الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر. وجاء في التغريدة: “مصادر داخل وزارة الكهرباء تبشر المواطنين بتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلاً من ساعتين اعتبارًا من أمس الجمعة. نأمل أن يتحقق انتعاش كامل وعدم تخفيف الأحمال على الإطلاق، سواء لمدة ساعة أو ساعتين.

جدول تخفيف الاحمال الجديد

جدول مواعيد تخفيف الاحمال في القاهرة والمحافظات الكبرى، بما في ذلك “الجيزة والإسكندرية”، يتبع استراتيجية موحدة متزامنة مع تطبيق التوقيت الجديد. حيث يتم تخفيف الأحمال لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة بدءًا من ساعة مبكرة مقارنة بالجداول السابقة. يبدأ انقطاع التيار في المناطق الأولى من الساعة 11 صباحًا ويستمر حتى منتصف الليل.

مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظات

جداول انقطاع الكهرباء في المحافظات الأخرى اتبعت نظام انقطاع لمدة ساعتين مثلًا، ومع ذلك، تختلف هذه الجداول تخفيف الاحمال ونستعرضها بشكل موجز فيما يلي:

المحافظةمدة تخفيف الأحمال
سوهاج12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
الدقهلية12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
الشرقية12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
البحيرة12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
بني سويف12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
المنيا12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
الفيوم12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
أسوان12 ساعة يومياً من 12 ظهراً حتى منتصف الليل
الوادي الجديد14 ساعة يومياً من 11 صباحاً حتى 1 صباحاً من اليوم التالي
القليوبية24 ساعة يومياً بالتبادل بين المناطق
مطروح4 ساعات يومياً مقسمة إلى ساعتين من 11 صباحاً حتى 1 ظهراً وساعتين من 1 إلى 3 عصراً
كفر الشيخ8 ساعات يومياً من 1 مساءً حتى 9 مساءً
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الكاتب: مروانمنذ 39 ثانية
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