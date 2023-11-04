رسميًا “موعد امتحانات نصف العام  للصفوف الابتدائية 2023-2024” وفقًا لقرارات التعليم المصري

موعد امتحانات نصف العام للصفوف الابتدائية 2023-2024 من الأمور المهمة التى يسعى جميع أولياء الأمور لمعرفتها، وذلك لكي يتمكنوا من وضع الخطط للازمة لنظام المراجعة والدراسة الخاصة بأطفالهم حتى يتمكنوا من دخول الامتحانات والحصول على أعلى الدرجات، هذا وقد وضحت وزارة التربية والتعليم بالمتابعة مع المدارس والتأكد من سير العملية التعليمية وفقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل الوزارة، وهنا سوف نتحدث على كافة التفاصيل.

موعد امتحانات نصف العام للصفوف الابتدائية 2023-2024

أكدت وزارة التعليم والتكنولوجيا أنه وفقًا لمنهج الفصل الدراسي الأول وخطة تخصيص المقررات لصفوف شهادة النقل الابتظائية، سيتم إجراء تقييمات الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تبدأ في يناير من العام المقبل طوال المقرر الدراسي، مشيرة إلى أنه لا يتم حذف المقررات خاصة بعد تقليص المقررات حسب اللجنة المشكلة سابقا، والجدير بالذكر أنه في بداية العام الدراسي، تمت مراجعة وتخفيض المناهج الدراسية التي تم تطويرها في المرحلة الابتدائية.

الخطة الدراسية للفصل الدراسي الأول

بدأ العام الدراسي الأول السبت 30 سبتمبر 2023، وقد تم وضع الخطة مسبقا على أن ينتظم في كافة المحافظات يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وأوضحت وزارة التربية والتعليم المخطط الزمني للعام الدراسي 2023/2024، حيث يبلغ عدد أسابيع العام الدراسي 35 أسبوعاً، وذلك على النحو التالي:

بدأ الفصل الدراسي الأول في 30 سبتمبر 2023 وينتهي يوم الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 امتحان الفصل الدراسي الأول لفئة النقل بالمدرسة الفنية وامتحان الكفاءة الأساسية للمرحلة الابتدائية.

والجدير بالذكر أنه يتم الشير بناء على هذة الخطة وتلتزم كافة المدارس بالخطة الدراسية الموضحة والمتفق عليها من الوزارة، ويهتم القائمون على العلمية التعليمية بالتدريس الكافى لجعل الطليةعلى تتمة الاستعداد لمواجهة الامتحانات.