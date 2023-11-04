عشان تاخد السيارات المجهزة “خطوات الاستعلام عن سيارات المعاقين” وذوي الهمم 2023

خطوات الاستعلام عن سيارات المعاقين 2023 يشعر العديد من أصحاب الإعاقات برغبة في الحصول على سيارات معفاة من الجمارك، ويتساءلون عن كيفية الحصول على موعد للكشف الطبي الضروري للحصول على هذه السيارات.

خطوات الاستعلام عن سيارات المعاقين

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين في عام 2023 من خلال القيام بالخطوات التالية:

زيارة موقع المجالس الطبية.

أدخل الرقم القومي والرقم السري الخاص بك في الحقول المخصصة.

اضغط على “بحث”.

ستظهر نتيجة الكشف الطبي على صفحة ويب جديدة، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى معلوماتهم بسهولة وفحص نتيجة الكشف الطبي الخاص بهم.

شروط الحصول على سيارة المعاقين

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان سابق لها، مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، والتي تأتي كالتالي: