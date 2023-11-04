أخبار مصر
عشان تاخد السيارات المجهزة “خطوات الاستعلام عن سيارات المعاقين” وذوي الهمم 2023
خطوات الاستعلام عن سيارات المعاقين 2023 يشعر العديد من أصحاب الإعاقات برغبة في الحصول على سيارات معفاة من الجمارك، ويتساءلون عن كيفية الحصول على موعد للكشف الطبي الضروري للحصول على هذه السيارات.
خطوات الاستعلام عن سيارات المعاقين
يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين في عام 2023 من خلال القيام بالخطوات التالية:
- زيارة موقع المجالس الطبية.
- أدخل الرقم القومي والرقم السري الخاص بك في الحقول المخصصة.
- اضغط على “بحث”.
- ستظهر نتيجة الكشف الطبي على صفحة ويب جديدة، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى معلوماتهم بسهولة وفحص نتيجة الكشف الطبي الخاص بهم.
شروط الحصول على سيارة المعاقين
حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان سابق لها، مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، والتي تأتي كالتالي:
- يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك لا يقل عن 18 عامًا.
- يجب أن تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص المعاق.
- يجب اجتياز الكشف الطبي كاملاً لتقدير قدرة المواطن على قيادة السيارة.
- المتقدم للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك يجب أن يكون حاملًا للجنسية المصرية.
- سعة السيارة اللترية يجب ألا تتجاوز 1600
- يجب أن تتوافق التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين المعفاة من الجمارك مع القوانين واللوائح الصادرة من القومسيون الطبي.
- يجب إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على التكفل بمصروفات السيارة.