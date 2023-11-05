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أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون في المنزل خلال أسبوع
أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون في المنزل خلال أسبوع
طريقة عمل مخلل الليمون في المنزل بأسهل طريقة، حيث تفضل الكثير من النساء صنع مخلل من الليمون في المنزل، وهو من أهم أنواع المخللات التي تفتح الشهية ويحبها الكثيرون، ننصحك بتعلم طريقة صنعها، وفي المقال التالي ستتعرفين على أسهل طريقة لعمل الليمون المرسفري في المنزل دون شرائه من المتجر، وذلك باتباع طريقة الشيف محمد حامد.
كيفية صنع معصفر الليمون في المنزل
تستطيع كل ربة منزل تحضير معصفر الليمون بسهولة في المطبخ في أقل من 10 دقائق باستخدام أبسط
- 1 كيلو ليمون كبير
- 1 كوب هيل
- نصف كوب حبة البركة
- كمية من الملح الخشن
- الصلصة الحارة المفضلة لديك
- 1 كوب زيت زيتون
- 1/2 كيلو عصير ليمون
كيفية صنع مخلل الليمون
- اغسلي الليمونة وقطعيها إلى أرباع دون أن تقسمها،
- تحضير قدر من الماء المغلي، وإضافة الليمون إليه لمدة دقيقتين، ثم رفعه عن النار، ثم إضافته إلى الماء البارد.
- في وعاء منفصل، اخلطي 5 ملاعق كبيرة من الملح والفلفل وكوب واحد من ماء الليمون المغلي واخلطي المكونات بالخلاط، واخلطي الهيل والحبة السوداء والملح في وعاء منفصل وأضيفي نصف كوب من الماء المغلي.
- بالإضافة إلى تحضير وعاء زجاجي محكم الإغلاق، وإضافة الليمون إليه جيداً قبل وضعه بداخله.
- بعد ذلك اسكبي الكمية بأكملها في وعاء زجاجي مع القليل من قطع الفلفل الحار والمحلول المتبقي في وعاء مع عصير الليمون.
- ضعي كمية مناسبة من الزيت على وجهك، مع التأكد من أن المحلول يغطي الليمون.
- أغلقي الوعاء بإحكام لمدة 3-5 أيام حتى ينضج الليمون.