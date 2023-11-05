أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون في المنزل خلال أسبوع

طريقة عمل مخلل الليمون في المنزل بأسهل طريقة، حيث تفضل الكثير من النساء صنع مخلل من الليمون في المنزل، وهو من أهم أنواع المخللات التي تفتح الشهية ويحبها الكثيرون، ننصحك بتعلم طريقة صنعها، وفي المقال التالي ستتعرفين على أسهل طريقة لعمل الليمون المرسفري في المنزل دون شرائه من المتجر، وذلك باتباع طريقة الشيف محمد حامد.

كيفية صنع معصفر الليمون في المنزل

تستطيع كل ربة منزل تحضير معصفر الليمون بسهولة في المطبخ في أقل من 10 دقائق باستخدام أبسط

1 كيلو ليمون كبير

1 كوب هيل

نصف كوب حبة البركة

كمية من الملح الخشن

الصلصة الحارة المفضلة لديك

1 كوب زيت زيتون

1/2 كيلو عصير ليمون

كيفية صنع مخلل الليمون