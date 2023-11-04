خطوات الاستعلام عن حالة الطلب للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي “من هنــا” 2023

الاستعلام عن حالة الطلب 2023 يثير عدد كبير من المواطنين استفسارات حول كيفية الاستعلام عن طلب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تقدم هذه الوحدات بأسعار منخفضة بدعم من الدولة وتتاح للتقسيط على مدى حوالي 30 عامًا، وبالإضافة إلى ذلك تستمر الحكومة في توفير وحدات إسكان اجتماعي إضافية، مما يجعل الأشخاص المهتمين يرغبون في معرفة موعد تسليم هذه الوحدات والتحقق من نتائج طلباتهم.

الاستعلام عن حالة الطلب

أعلن صندوق التمويل العقاري عن وجود عدة طرق يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج طلبات الإسكان الاجتماعي في إطار الإعلان رقم 16 باستخدام الرقم القومي، وتم توفير موقع إلكتروني لتسهيل هذه العملية، ويمكن للمتقدمين القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اختر أيقونة “مشروع الإسكان” من القائمة الرئيسية للموقع.

أدخل رقم المشروع الذي قدمته في طلب الحصول على وحدة سكنية.

قم بإدخال جميع بيانات المتقدم المطلوبة للاستعلام عن نتائج طلب الإسكان الاجتماعي في إعلان رقم 16.

انقر على زر “استعلام”.

ستظهر لك حالة طلبك المقدم للتخصيص، وفي حالة الرفض ستتضمن تفاصيل السبب.

استعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

صندوق الإسكان الاجتماعي أوضح وجود عدة وسائل للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة في إعلان رقم 16، ويمكن للمتقدمين لحجز هذه الوحدات الاستفسار عن تفاصيل الإعلان من خلال الاتصال بأرقام ساخنة مخصصة لذلك وهي: