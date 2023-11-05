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المجدرة الشهية اكتشف أسرار طهي المجدرة اللذيذة بخطوات سهلة
المجدرة الشهية اكتشف أسرار طهي المجدرة اللذيذة بخطوات سهلة
تعتبر الـمجدرة أحد أشهى وأكثر الأطباق الشعبية في المطبخ العربي، إنها وجبة مميزة ومغذية تتميز بمذاقها اللذيذ وتنوع المكونات التي تحتوي عليها، تعود أصول الـمجدرة إلى العصور القديمة، وتحظى بشعبية كبيرة في الدول العربية وخاصة في بلاد الشام، كما تعتبر الـمجدرة وجبة مركبة تجمع بين الأرز الطويل والحمص الناعم المسلوق بالإضافة إلى التوابل والبهارات التي تضفي عليها طعمًا فريدًا وعبقًا رائعًا، يمكن تحضير الـمجدرة بعدة طرق، ولكن جميها سهلة وبسيطة.
مكونات المجدرة
لتحضير وجبة مميزة من المجدرة الشعبية لابد من وجود أهم مكونات هذه الأكلة التي سنقوم بذكرها فيما يلي:
- 1 ونصف كوب من العدس الأخضر.
- 2 كوب من الأرز القصير النظيف والمنقوع.
- 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- بصل مقطع إلى شرائح.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- 3 أكواب من المياه.
- ملعقة من ملح الطعام أو حسب الرغبة.
- شرائح من البصل المقلي المقرمش.
طريقة تحضير أكلة المجدرة
لنقوم بتحضير وجبة مجدرة لاتقاوم ينبغي علينا اتباع بعض الخطوات كالتالي:
- اغسل العدس جيداً، واغمره في الماء حتى يغلي إلى أن يصبح العدس ثلاث أرباع مسلوقاً.
- بعد ذلك قم بتشويح شرائح البصل في زيت الزيتون لمدة 6 دقائق تقريباً، بعد ذلك نضيف الأرز ونقوم بالطهي لمدة 2 دقيقة.
- قم بإضافة العدس مع ماءه الطهي إلى الأرز، وسارع بتتبيله بالبهارات المناسبة (الكركم والفلفل والملح)، وقم بالطهي مع تغطيه الوعاء لمدة 15 دقيقة.
- اسكب المجدرة بعد الانتهاء وقم تزيين الطبق بشرائح البصل المقلية.
- بهذه الطريقة يمكن الحصول على طبق مميز وشهي من المجدرة الشعبية الأكلة المميزة لدى الكثير من الأشخاص.