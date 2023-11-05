المجدرة الشهية اكتشف أسرار طهي المجدرة اللذيذة بخطوات سهلة

تعتبر الـمجدرة أحد أشهى وأكثر الأطباق الشعبية في المطبخ العربي، إنها وجبة مميزة ومغذية تتميز بمذاقها اللذيذ وتنوع المكونات التي تحتوي عليها، تعود أصول الـمجدرة إلى العصور القديمة، وتحظى بشعبية كبيرة في الدول العربية وخاصة في بلاد الشام، كما تعتبر الـمجدرة وجبة مركبة تجمع بين الأرز الطويل والحمص الناعم المسلوق بالإضافة إلى التوابل والبهارات التي تضفي عليها طعمًا فريدًا وعبقًا رائعًا، يمكن تحضير الـمجدرة بعدة طرق، ولكن جميها سهلة وبسيطة.

مكونات المجدرة

لتحضير وجبة مميزة من المجدرة الشعبية لابد من وجود أهم مكونات هذه الأكلة التي سنقوم بذكرها فيما يلي:

1 ونصف كوب من العدس الأخضر.

2 كوب من الأرز القصير النظيف والمنقوع.

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

بصل مقطع إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من الكركم.

3 أكواب من المياه.

ملعقة من ملح الطعام أو حسب الرغبة.

شرائح من البصل المقلي المقرمش.

طريقة تحضير أكلة المجدرة

لنقوم بتحضير وجبة مجدرة لاتقاوم ينبغي علينا اتباع بعض الخطوات كالتالي: