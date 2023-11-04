مباراة النصر تويتر الان … مباراة النصر والخليج SSC Sports HD في دوري روشن السعودي

مباراة النصر تويتر الان، يخوض في مساء اليوم نادي النصر السعودي مباراة في بطولة الدوري امام نظيرة نادي الخليج وتقام تلك المباراة علي ملعب الاول بارك في السعودية وتدور احداث تلك المباراة المرتقة في تمام الساعة الثامنية مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية،ويعسي نادي النصر السعودي بقيادة رونالدو في مباراة اليوم ان يحقق الفوز المستحق من اجل النقاط الثلاثة والقرب من صداراة الدوري وتفوقة علي نادي الهلال السعودي الذي بات في المرتبة الاولي من بطولة الدوري ويلية نادي النصر السعودي برصيد 25 نقطة.

مباراة النصر تويتر الان

حيث يحل نادي الخليج ضيفا ثقيلا علي النصر السعودي اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي الممتاز الموسم الحالي،وتكون تلك المباراة في اطار الجولة الثانية عشر من عمر انطلاق الدوري العسودي الموسم الحالي،ويسعي نادي النصر ان يحقق الفوز المستحق في تلك المباراة علي حساب نادي الخليج،معلق علي مباراة اليوم المعلق الشهير محمد حسين علي قناة اس اس سبورت السعودية.

مباراة النصر والخليج SSC Sports HD

دخل نادي النصر السعودي مباراة اليوم في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة عقب ان لاعب 11 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراة و خسر في مباريتان وفي اخر خمس مباريات لة حقق الفوز في اربع مباريات وتعادل في مباراة اخري وعلي الركن الاخر يحتل نادي الخليج المرتبة الرابعة عشر علي جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقط حيث قد لاعب 11 مباراة حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في اربع مباريات وخسر في خمس مباريات اخري وفي اخر خمس جولات لة حقق الفوز في مباراة وخسر في مباريتان وتعادل في مثلهم.