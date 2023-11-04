استخرج الآن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2023 “من هنـــا”

في العام 2023، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إمكانية الاستعلام عن نتائج الفحص الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الرقم القومي، يعد هذا الإعلان خطوة هامة نحو تسهيل الحصول على المعلومات الصحية والطبية بسرعة وسهولة.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2023

تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة http://car.smcegy.com/

بدايةً، قم بزيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة، هذا الموقع يوفر واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين.

اختيار ذوي الاحتياجات الخاصة، بمجرد وصولك إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ابحث عن أيقونة “ذوي الاحتياجات الخاصة” وقم بالضغط عليها، هذه الخطوة تجعل العملية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

اختيار نتيجة التقارير الطبية، ابحث في الصفحة عن أيقونة “نتيجة التقارير الطبية” وانقر عليها، ستنتقل بسهولة إلى الصفحة التي تسمح لك بالاستعلام عن النتيجة.

إدخال البيانات المطلوبة، يتعين عليك إدخال جميع البيانات اللازمة الخاصة بالمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكد من إدخال هذه البيانات بدقة لضمان الحصول على النتائج الصحيحة.

الاستعلام عن النتيجة، بمجرد إتمام إدخال البيانات، انقر على زر “الاستعلام”،ستتاح لك النتيجة النهائية التي ترغب في معرفتها على الفور، يمكنك الآن الاطلاع على معلومات الكشف الطبي بسهولة وسرعة.

شروط هامة:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وسنه لا يقل عن 18 سنة.

يجب تسجيل السيارة باسم صاحب الإعاقة المستفيد وتجهيزها وفقًا للمعايير الطبية.

يتعين على الشخص اجتياز مرحلة الكشف الطبي بنجاح.

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