تابع لايف مباراة النصر والخليج لحظة بلحظة في دوري روشن والقنوات الناقلة

مباراة النصر والخليج يلا شوت قام الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر بإتمام استعداداته للمواجهة المنتظرة أمام فريق الخليج، والتي ستكون مباراة قوية ضمن الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين ستقام المباراة في يوم السبت، 4 نوفمبر 2023 في ملعب الأول بارك

مباراة النصر والخليج يلا شوت

تابع لايف مباراة النصر والخليج يشارك فريق النصر في المباراة بقيادة النجم الكبير البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر أحد أساطير كرة القدم في العالم، ويتمتع بقوة الفريق بوجود مجموعة قوية من نجوم الكرة مثل اللاعب السنغالي ساديو ماني الذي قاد الفريق للتأهل إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث فاز الفريق في المباراة الصعبة ضد الاتفاق، وتم تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 107 من داخل منطقة الجزاء

مباراة النصر والخليج تابع لايف

يدخل فريق النصر المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 25 نقطة، ويتطلع للفوز لملاحقة الزعيم الذي يتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة بينما ينضم إلى فريق الخليج نجم هجوم الأهلي السابق محمد شريف، الذي قاد الفريق لتحقيق العديد من النتائج الجيدة، بما في ذلك الفوز على ضمك بركلات الترجيح والصعود لدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

إصابة النجم نواف بوشل

كشفت تقارير إعلامية سعودية حديثة عن تفاصيل إصابة النجم نواف بوشل، لاعب نادي النصر السعودي، وعن موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة ضد فريق الخليج ووفقا لتقرير صحيفة “الرياض” السعودية، تبين أن الفحوصات الطبية التي أجراها بوشل أكدت إصابته في عضلة الفخذ الخلفية، وبالتالي سيغيب عن مباراة فريق الخليج.

تابع لايف مباراة النصر والخليج

تقام مباراة النصر والخليج ضمن بطولة دوري روشن السعودي في يوم محدد سيتم لعب مباراة فريق النصر السعودي وفريق الخليج في الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين مساء السبت القادم، الرابع من نوفمبر 2023، على أرض ملعب الأول بارك من المتوقع أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

قناة مشاهدة مباراة النصر والخليج مباشرة

في بطولة دوري ورشن السعودي، ستتم نقل مباراة النصر والخليج عبر القنوات الناقلة تبث مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على قنوات شبكة SSC السعودية، المحمل الحصري لمسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث ستعرض اليوم مباراة النصر مع الخليج على قناة SSC HD.

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