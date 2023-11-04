حسبت قبضك الجديد ولا لسه “معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة” .. بأمر رئاسي لشهر نوفمبر 2023

معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة 2023 يبحث العديد من المواطنين عن تاريخ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023، وهذا يأتي في سياق توقعات بزيادة جديدة في هذا المعاش، وذلك بناءً على الإعلان السابق من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة تصل إلى 15% لجميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

في سبتمبر 2023، شهدنا زيادة في معاشات تكافل وكرامة في مصر، وبعد الزيادة بنسبة 15%، أصبحت القيم الجديدة للمعاشات كالتالي:

المعاش للأسر المستفيدة ارتفع من 625 جنيها إلى 718.75 جنيه .

. المعاش للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة ارتفع من 562.5 جنيه إلى 646.88 جنيه .

. المعاش للأيتام ارتفع من 437.5 جنيه إلى 503.13 جنيه.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة تكافل والكرامة.

إدخال رقم الهوية الوطنية (الرقم القومي) في الحقل المخصص.

بمجرد إدخال الرقم، ستظهر النتائج المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023.

يمكن أيضًا للمواطنين التواصل مع مسؤولي خدمة العملاء لبرنامج تكافل وكرامة عبر الاتصال برقم الشكاوى المخصص، وهو “19680”، كما يتعين عليهم اتباع التعليمات المقدمة واختيار الرقم المخصص للمعلومات التي يرغبون في البحث عنها.

من أين يتم صرف معاشات تكافل وكرامة؟

معاشات تكافل وكرامة يمكن استلامها من خلال عدة طرق، يمكنك الحصول على المعاش من أي ماكينة صراف آلي ATM، أو من خلال منافذ شركة فورى، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الذهاب إلى فروع بنك ناصر أو مكاتب البريد لاستلام المعاش، وأخيرًا يمكنك استلام المعاش من خلال المحافظ الإلكترونية والجميل في الأمر أن الصرف متاح في أي وقت.