رسميًا تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023 + زيادة مالية جديدة بأمر رئاسي

نقدم لكم موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023 حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي “جوجل “وفي هذا التقرير سنقدم لكم معلومات حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 بالزيادة، وكذلك سنشرح الخطوات اللازمة لتقديم التظلمات من معاشات تكافل وكرامة، والوثائق المطلوبة للتقديم.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

بالنسبة لمعاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023، ستتمكن من استلامها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2023، وبشكل عام يتم صرف معاش تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من كل شهر.

المستندات المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة

إليك المستندات المطلوبة للاشتراك في برنامج معاش تكافل وكرامة لعام 2023:

صورة من بطاقة الرقم القومي تحتوي على العنوان السكني للمتقدم.

صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

صورة من شهادة الزواج أو قسيمة الزواج.

صورة من شهادة الوفاة للزوج في حالة الأرامل.

صورة من بطاقة التموين إذا كان المتقدم مستفيدًا منها.

بيان قيد مدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.

مستند يثبت حالة الإعاقة من لجان طبية في حالة وجود مرض مزمن.

صورة من شهادة الهجرة أو أي وثيقة تثبت الانفصال في حالته.

إقرار الوصاية إذا كان هناك أيتام في الأسرة.

صورة من شهادة السجن في حالة اعتقال الأب أو الأم.

في هذا السياق، يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمشتركين في البرنامج من خلال زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الإنترنت.